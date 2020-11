Vastahankaisen nuoren löytäminen ja kiinni ottaminen edellyttävät lähes mahdottoman ketjun saumatonta onnistumista.

Pesäpuu ry:n toiminnanjohtaja Jari Ketola (HS Mielipide 3.11.) ja sosiaaliohjaaja ja kriisityöntekijä Hannaleena Immonen (HS Mielipide 7.11.) esittivät huolensa sijaishuollon kehittämiseksi ja nuorten karkailun ennalta ehkäisemiseksi. Niin kutsutuista hatkoista on tullut lastensuojelussa kasvava ongelma, erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Sijoitetun lapsen vanhempina meillä on hätä karkailevan nuoren pitämiseksi hyvässä nuorisokodissa. Olemme vaikuttuneita nuorisokodin henkilöstön osaamisesta ja sitoutumisesta. Myös nuoremme pitää nuorisokodista ja sen työntekijöistä. Nuori ei kuitenkaan vielä tunnista ongelmiansa eikä koe tarvitsevansa apua.

Nuorisokodeissa nuorilla on oikeus päivittäiseen ulkoiluun ja kännykän käyttämiseen sekä kuukausirahaan. Hatkoille lähteminen onnistuu ennemmin tai myöhemmin, jos nuori niin haluaa. Hatkojen kesto on kasvanut, koska nuorten saaminen takaisin laitoksiin onnistuu käytännössä vapaaehtoisen paluun kautta. Tämä on järkyttävää, koska nuori lähtee hatkoille nimenomaan sen takia, että voisi tehdä sitä, mitä laitoksessa tai kotona ei voi. Pahimmassa tapauksessa nuori ajautuu hatkareissuilla vakaviin rikoksiin.

Nykyinen lainsäädäntö ja sen tulkinta eivät toimi karkaajien nopeassa palautuksessa laitoksiin. Nykysäädökset edellyttävät, että nuorisokotien koulutettu henkilöstö etsii karkulaisen ja houkuttelee hänet palaamaan vapaaehtoisesti.

Vastahankaisen nuoren löytäminen ja kiinni ottaminen edellyttävät lähes mahdottoman ketjun saumatonta onnistumista. Ensin laitos ilmoittaa sosiaalityöntekijälle, että lapsi on karannut. Sosiaalitoimi tekee virka-apupyynnön poliisille, kun aikaa on kulunut tarpeeksi. Jos laitoksen väki löytää vastahakoisen nuoren, työntekijät eivät voi kutsua poliisia apuun, vaan heidän tulee soittaa ensin sosiaalityöntekijälle, joka soittaa mahdollisesti eri paikkakunnan poliisille. Päivystävä komisario tekee päätöksen, mihin tehtäviin poliisi lähtee. Kokemuksemme mukaan päihteisiin sekaantuneen alaikäisen kiinniotto menee jonon hännille. Nuori löytyykin usein sattumalta.

Olemme joutuneet luovuttamaan huoltajuutemme lapsemme kasvun ja kehityksen tukemisesta yhteiskunnalle. Säädöksiä ja niiden tulkintaa on tarkennettava, jotta alaikäiset saadaan palautettua nopeasti nuorisokotiin turvaan. Erityisesti pääkaupunkiseudulla karkaajien kiinni ottaminen on organisoitava uudelleen niin, että nuorten hatkailu päättyy lyhyeen. Karkumatkojen lyhentäminen osaltaan ehkäisee ennalta pakosuunnitelmia sijaishuollon laitoksista.

Sijoitetun nuoren vanhemmat

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

