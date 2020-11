Laitoksissa ympäri Suomen työskentelee taitavia hoito- ja kasvatustyön ammattilaisia, mutta työn tekemisen puitteet eivät ole riittävän turvalliset väkivaltaisen nuoren auttamiseen.

Virkatyöhömme kuuluu tiivis yhteistyö lastensuojelulaitosten kanssa. Olemme päivittäin kosketuksissa niiden vaikeuksien kanssa, joita vakavasti päihtein, aggressiolla ja rikollisuudella oireilevia lapsia hoitavissa laitoksissa kohdataan. Nämä lapset muodostavat pienen mutta paljon poliisia ja sosiaaliviranomaisia työllistävän osan kaikista sijoitetuista lapsista.

Näemme tilanteen ratkaisemiseksi kaksi keinoa: lapsen itsemääräämisoikeutta yli muiden perusoikeuksien korostavasta laintulkinnasta luopumisen ja vaativasti oireilevien lasten sijaishuollon mittavan lisäresursoinnin. Lasten ihmisoikeuksia pitää ehdottomasti vaalia ja julkista valtaa täytyy yksiselitteisesti käyttää lainsäädännön mukaisella tavalla. Sijoitetut lapset ja nuoret ovat usein alttiita monenlaiselle kaltoinkohtelulle ja hyväksikäytölle; suojaava käsi ei saa samanaikaisesti satuttaa.

Jos hoito- ja kasvatushenkilökuntaa olisi enemmän saatavilla, ennakoivaa hoidollista työtä pystyttäisiin yksilötasolla antamaan enemmän. Aikuisten runsas läsnäolo rauhoittaisi monia tilanteita ja esimerkiksi kriisi- tai hatkatilanteisiin reagoiminen mahdollistuisi ketterämmin.

Yövuorot olisivat turvallisempia, jos yhden yöhoitajan sijaan työntekijöitä olisi kaksi. Koska sijaishuolto on jo nyt kallista, on vaikea nähdä sellaisia poliittisia päätöksiä, jotka mahdollistaisivat tämän. Lisäksi lastensuojelulaitoksilla on vaikeuksia rekrytoida kokenutta ja kouluttautunutta henkilökuntaa.

Erityisen huolenpidon jakso on nykyään ainoa toimiva keino turvata vakavassa rikos- tai päihdekierteessä olevien lasten kuntoutus. Enimmillään 90 päivää kestäville jaksoille on kuitenkin kuukausien jonot, ja odotusaikana monen nuoren tilanne ehtii eskaloitua. Monelle nuorelle erityisen huolenpidon jakso tuo hänen tarvitsemansa pysäytyksen, mutta jakso ei ole välttämättä tarpeeksi pitkä.

Erittäin väkivaltaisesti oireileville nuorille ei ole sopivia sijaishuoltopaikkoja, vaikka juuri he tarvitsisivat sitoutunutta ja tukevaa laitosta, joka pystyisi pitkäjänteisesti auttamaan tunnetaitojen ja uusien käyttäytymismallien oppimisessa. Laitoksissa ympäri Suomen työskentelee taitavia hoito- ja kasvatustyön ammattilaisia, mutta työn tekemisen puitteet eivät ole riittävän turvalliset väkivaltaisen nuoren auttamiseen.

Julkisuus on aiheuttanut kentälle myös imagohaitan, jonka seurauksena työntekijöiden rekrytointi on entisestään vaikeutunut ja tehnyt vanhojen työntekijöiden työstä raskaampaa.

Lastensuojelulaitokset joutuvat liian usein nostamaan kädet pystyyn vaativan oireilun edessä. Tuolloin lapselle etsitään uusi sijaishuoltopaikka, mutta samalla kuntoutumisen vaatiman luottamuksen rakentuminen muuttuu lapselle jokaisen hylkäämisen myötä vaikeammaksi.

Toivomme keskustelua lastensuojelulaitosten arjesta ja käytännön haasteista, jotta todellista kehittämistyötä päästäisiin tekemään ja saisimme turvattua sekä lastensuojelulaitosten henkilökunnan että sijoitettujen lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden.

Eero Hynynen, Rusko

Elina Kekkonen, Helsinki

Heta Kulla-Mykkänen, Espoo

Senni Laine, Oulu

Mervi Lyytikäinen, Kangasala

Mervi Sinivirta, Vantaa

sosiaalityöntekijöitä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.