Kylmäasema on sopivasti matkan varrella. Aamun päiväkotireissulla katse viivähtää rutiininomaisesti valotaulun numeroissa. Päivän litrahinnalla on väliä.

Aina ei ollut näin. Työsuhdeautoilu teki minustakin välinpitämättömän polttoaineen mittarihintojen suhteen. Suunnistin tankille maksukortin ohjaamana, en edullisen hinnan perässä.

Autoedusta luopumisen myötä numerot alkoivat taas kiinnostaa. Saman tien eri puolilla tankin voi täyttää hyvinkin eri euromäärillä.

Huoltoasemien hintatolpat voivat pian näyttää ihan toisenlaisia lukemia. Polttoaineveron korotus on tehokkaimpia ohjauskeinoja matkalla kohti päästötöntä autoilua. Tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen on Sanna Marinin (sd) hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita. Lupauksena on puolittaa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä. Täysin päästöttömään liikenteeseen pyritään 2045 mennessä.

Liikenteen osuus Suomen päästöistä on nyt noin viidennes. Yli 90 prosenttia liikenteen päästöistä on peräisin tieliikenteestä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä esitteli lokakuussa keinoja, joilla liikenteen päästötavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Jotta maaliin päästäisiin, suomalaisten on siirryttävä laajasti polttomoottorin käytöstä sähköautoihin. Kymmenen vuoden päästä maassa pitäisi olla noin 700 000 sähköautoa, joista valtaosan nollapäästöisiä täyssähköautoja.

Jäljelle jäävien bensa- ja dieselautojen olisi siirryttävä käyttämään biopolttoainetta. Yhä useampi työmatka olisi tehtävä henkilöauton sijaan julkisella liikenteellä.

Kannustimilla on päästötalkoissa vain rajallinen vaikutus. Esimerkiksi sähköauton autovero on jo nyt niin pieni, että mahdollinen veronalennus tuskin siivittäisi kauppaa merkittävästi.

Täysin merkityksettömiä vaikkapa hankintatuet eivät toki ole. Ensi vuonna täyssähkötyösuhdeautojen verotusarvokin alenee, ja auton lataamisesta työpaikalla tulee veroton etu.

Bensan ja dieselin roima hinnankorotus ohjaa vähäpäästöisempiin autoihin, vähentää ajosuoritetta ja petraa julkisen liikenteen kilpailuasemaa.

Poliittisesti polttoaineiden hintoihin kajoaminen on kuitenkin tulenarka teema. Hallituspuolueista keskusta on jo sanoutunut irti tällaisista aikeista. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) pitää polttoaineiden hinnannostoa keinoista viimeisimpänä.

Keskustelu bensan hinnankorotustarpeesta on kuin syöttö populistipoliitikkojen lapaan. Polttoainevero on oivaa käyttövoimaa identiteettipolitiikalle, joka esittää uhrina vanhalla Corollallaan pitkiä työ- ja kauppamatkoja ajavan maaseudun asukin. Sähköautojen veroedut näyttäytyvät nekin tässä asetelmassa hyvin toimeentulevan etelän eliitin suosimisena.

Tuore tutkimus kuitenkin paljastaa, että valtaosan autoilun päästöistä aiheuttavat paljon ajavat hyvätuloiset. Heillä – kaltaisillani – on kelpo edellytykset siirtyä eturintamassa puhtaamman tekniikan käyttäjiksi. Bensan hinnan takia koville joutuvien kotitalouksien määrä on selvästi pienempi kuin uhkakuvista voisi päätellä.

On järkevää ja kohtuullista, että ennen ratkaisujen tekoa selvitetään päästöjen vähennyskeinojen tulonjakovaikutukset. Jos toimenpiteet tuntuvat reiluilta ja oikeudenmukaisilta, on helpompi saada kansalaiset sitoutumaan edessä oleviin ratkaisuihin.

Aivan toinen pohdinta on se, kuinka mielekästä on kyhätä verovähennysmalleja, joilla hyvitetään polttoaineveron korotukset pienituloisille autoilijoille. Päästövähennykset ovat välttämättömiä, eikä muutoksen väistelyä pitäisi tukea alue- tai tulonjakopoliittisin perustein.

Progressiivinen verotus tarjoaa itsessään riittävän keinovalikoiman siihen, että myös vähiten ansaitsevilla – olivat he autoilijoita tai jalankulkijoita – on taloudelliset edellytykset pysyä mukana maailman muutoksessa.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.