Yhdysvalloissa rotu on keskeinen yhteiskunnallinen käsite, joka vaikuttaa jokaisen elämään

Ihonväriin, maahanmuuttostatukseen ja etniseen alkuperään perustuva rasismi on totta niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin, eikä niin sanottu värisokeus auta sen käsittelyssä.

Suomalaisessa mediassa Yhdysvaltojen tulevasta varapresidentistä Kamala Harrisista käytetty termi musta on hämmentänyt monessa netti- ja kahvipöytäkeskustelussa. Suomeksi käännettynä amerikkalainen rotutermi black onkin hivenen harhaanjohtava. Tuntuu myös, että koko rodun käsitettä pidetään rasistisena ja historian havinaan kuuluvana.

Amerikassa ja Euroopassa rotu-sanalla on kuitenkin hyvin erilainen historia. Siitä tuli Euroopassa lähes tabu toisen maailmansodan jälkeen, kun taas Yhdysvalloissa race on kategoria, joka vaikuttaa jokaisen elämään.

Rotua tilastoidaan, ja tilastoinnin tarkoituksena on tehdä näkyväksi rakenteellinen rasismi. Rotu on myös tärkeä identifioitumisen väline, eikä ulkopuolisen ole esimerkiksi ihonvärin tummuusasteen perusteella kyseenalaistaminen ihmisen rotukokemusta. Rotu on Yhdysvalloissa hyvin todellinen sosiaalinen ja valitettavasti myös sosioekonominen kategoria.

Hanna-Ilona Härmävaara

amerikansuomalainen kielitieteilijä

Seattle, Yhdysvallat

