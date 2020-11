Tulemme tekemään mittavia panostuksia hiilineutraalia yhteiskuntaa edistäviin teollisuuden vähähiilisyyden investointeihin, energiajärjestelmän uusimiseen, infrahankkeisiin ja digi-investointeihin.

Koronavirus on iskenyt arkeemme, terveyteemme ja talouteemme. Vientiriippuvaisissa pienissä maissa, kuten Suomessa, tilanne on vaikea: jos Euroopan talous ei toimi, vienti ei vedä. Siksi meille on tärkeää, että EU:n jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisestä 750 miljardin euron vihreää siirtymää edistävästä elpymispaketista. Suomi saa tästä paketista noin 3,2 miljardia euroa, jonka tarkoituksena on vauhdittaa kriittisiä tulevaisuuteen tähtääviä investointeja.

Taloutta on elvytettävä ympäristön ja ilmaston kannalta kestävästi. Meidän ei tule jälleenrakentaa vanhaa fossiilitaloutta vaan ottaa loikka vihreään talouteen, joka torjuu ilmastokriisiä ja luonnon köyhtymistä. Tätä myös asiantuntijat ovat jo vuosien ajan peräänkuuluttaneet.

Tutkimukseen, kehitykseen ja koulutukseen panostamisen ja vähähiilisten investointien aika on nyt.

Hallitus onkin päättänyt, että vähintään puolet elpymispaketin osana olevasta elpymisvälineen 2,3 miljardin euron rahoituksesta käytetään ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vihreään siirtymään. Tulemme tekemään mittavia panostuksia hiilineutraalia yhteiskuntaa edistäviin teollisuuden sähköistymisen ja vähähiilisyyden investointeihin, energiajärjestelmän uusimiseen, infrahankkeisiin ja digi-investointeihin. Tähän työhön tartumme niin kaupunkien, kuntien, elinkeinoelämän kuin korkeakoulujenkin kanssa yhteistyössä.

Tärkeintä on vauhdittaa siirtymää pois fossiilisista polttoaineista – ja nopeasti. Tässä yksi keskeisin toimi tulisi olla Suomen ilmastopaneelin ehdottama tarjouskilpailun kautta jaettava tuki innovatiivisille uusiutuvan energian hankkeille. Näin voisimme edistää tehokkaasti vähäpäästöistä sähköntuotantoa merituulivoimalla ja suuren mittakaavan aurinkovoimaloilla.

Myös lämmöntuotanto tulee irrottaa fossiilisista polttoaineista. Siksi uusiutuvan energian tarjouskilpailuun tulee ottaa mukaan myös syvämaalämmön hyödyntäminen, jolla vauhditetaan puhdasta kaukolämmöntuotantoa. Toinen tärkeä toimi puhtaan lämmityksen edistämiseksi on tukea koteja ja kuntia öljylämmityksestä luopumisessa. Tänä syksynä alkanut ympäristöministeriön tuki on ollut todella suosittu ja sitä haluamme myös jatkaa.

Nämä toimet yhdessä teollisuuden sähköveron alentamisen kanssa tukevat myös vientiteollisuutemme kehitystä. EU:n elpymispaketti auttaa luomaan kestäviä työpaikkoja ja ratkaisuja, joilla suomalainen teollisuus ja yritystoiminta tulevat pärjäämään kansainvälisillä markkinoilla myös tulevaisuudessa.

Ministerien tekemien maakuntavierailujen myötä koko Suomi on pohtinut toimenpiteitä, joilla voimme rakentaa kestävää tietä ulos koronaviruskriisistä. Olemme saaneet valtavasti ehdotuksia, mikä osoittaa, että Suomesta löytyy paitsi rohkeutta myös tarvetta vielä suuremmille toimille kestävän siirtymän vauhdittamiseksi. EU:n elpymispaketti ja hallituksen koronaviruselvytys antavat hyvän alun tähän työhön.

Kohdentamalla elvytys oikein astumme koronaviruskriisin jälkeiseen aikaan hiilineutraaliuden edelläkävijänä, ei perässähiihtäjänä.

Maria Ohisalo

sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja

Krista Mikkonen

ympäristö- ja ilmastoministeri (vihr)

