Liikunta on surkea keino laihtua

Kuntoilurääkit ja rasvanpolttojumpat on pitkän päälle tuomittu epäonnistumaan.

Puoli vuotta etätyötä ja istumista on tehnyt tehtävänsä. Housunkaulusta kiristää, ja vyötärö puskee ulos linjastaan. Vatsan päälle on ilmestynyt makkara poikineen. Olisikohan syytä aloittaa lenkkeily?

Ei kannata. Ei ainakaan, jos lenkkeily jää ainoaksi muutokseksi.

Pelkkä liikunta on useimmille surkea laihdutuskeino. Se laihduttaa vain vähän, eikä aina ollenkaan.

Ennustan, että runsaan kuukauden kuluttua joulutohinoiden tauottua media täyttyy nopean laihtumisen lupauksista. Jutut ovat karhunpalvelus ylimääräisten kilojen kanssa tuskaileville ihmisille. Kuntoilurääkit ja rasvanpolttojumpat on pitkän päälle tuomittu epäonnistumaan.

Perusselityksiä on kaksi. On totta, että paino putoaa, kun ihminen kuluttaa enemmän energiaa kuin ruoasta saa. Liikkumalla on kuitenkin vaikeaa saada aikaan yhtä suurta energiavajetta kuin säätämällä sitä mitä syö. Aterioiden keventäminen tepsii moninkertaisesti.

Innokas laihduttaja keskittää usein kaiken tarmonsa treeniohjelmaan, ja kaikki muu unohtuu. Se tekee painonpudotuksesta hankalaa. Arkinen puuhastelu, kuten kävely, pyöräily tai portaiden nousu, saattaa haukata suuren osan päivän energiankulutuksesta.

Joillakin kova rääkki lisää nälän tunnetta. Se palkitaan syömällä entistä enemmän.

Ihmistä ei ole tehty lenkkeilemään vaan kävelemään. Esi-isät ja -äidit saattoivat tallustella ruokaa etsiessään jopa 15 kilometriä päivässä.

Koska syötävää oli niukasti, kävelijästä kehittyi aikojen saatossa äärettömän tehokas energian säästäjä. Ja se näkyy yhä. Meissä elää voimakas vaisto välttää turhaa liikkumista. Yhtään ylimääräistä askelta ei oteta. Valitsemme luontaisesti aina sen kaikista lyhyimmän reitin.

Energian säästäjän vaistot ohjaavat edelleen myös syömistä. Kivikautiset aivomme ja vatsamme rakastavat erityisesti makeaa ja rasvaista, koska se merkitsee paljon energiaa, kaloreita.

Yltäkylläisyyden maailmassa ominaisuudesta on pelkkää haittaa. Luolamiehen vatsa ei osaa laskea eikä varoittaa, kun kaloreita kertyy liikaa.

Ei pidä ymmärtää väärin. Liikkuminen kannattaa aina. Se on mitä parhainta terveydelle.

Taidan sännätä pururadalle – tai ainakin kävelylle.

Kirjoittaja on tiedetoimituksen esimies.