Helsingin Sanomissa kirjoitettiin (9.11.), että korona-aikaan moni on jättänyt hammaslääkärikäyntinsä kokonaan väliin. Tätä samaa retoriikkaa on riittänyt nyt jo kuukausia: potilaat ovat jättäneet tulemasta hoitoon. Asia on usein päinvastoin: emme ole päässeet hoitoon yrityksistämme huolimatta, sillä hammashoito on peruuttanut olemassa olevia ajanvarauksia ja hoitanut vain kiireistä hoitoa vaatineet tapaukset. Sama koskee muutakin kunnallista hoitoa: lääkäri on esimerkiksi kehottanut astmaatikkoa vastaanotolle ennen kuin lääkemääräys voidaan uusia, mutta aikoja ei ole.

Me emme siis ole koronaviruksen pelossa jääneet kotiin vaivoinemme, kuten annetaan ymmärtää, vaan terveyskeskuksessa on useissa tapauksissa ollut lappu luukulla viime keväästä. Ja kuten lehti kirjoittaa: ”Vuoden tai kahden kuluttua tiedetään, kuinka paljon koronaepidemian varjossa edenneet sairaudet aiheuttavat kuolemia.”

Leena Luhtala

Helsinki

