Hitas-järjestelmässä on ongelmansa, jotka kannattaa korjata, mutta vastaava järjestelmä tarvitaan jatkossakin.

Yksi Helsingin suurimpia ongelmia on asumisen kalleus, asui sitten vuokralla tai omistusasunnossa. Jotta asumisen hintaa saadaan laskettua tai ainakin hinnannousua hillittyä, pitää rakentaa lisää asuntoja. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Myös sillä on suuri merkitys, mitä rakennetaan. Mitä enemmän rakennetaan asuntoja, joiden vuokra tai hinta määräytyy omakustanneperiaatteella, sitä useammalla on mahdollisuus saada edes vähän kohtuuhintaisempi koti.

Omakustannevuokra-asuntojen lisäksi tarvitaan myös muita kohtuuhintaisia asuntoja. Näitä ovat olleet Helsingin kaupungin asumisoikeusasunnot ja hitas-asunnot. Hitas-asunnot ovat olleet jo pitkään kokoomuksen ja Helsingin Sanomien hampaissa. Pääkirjoituksessa (HS 7.11.) kirjoitettiin ”arpajaisvoitoista verorahoilla”.

Tämä kritiikki tuntuu perustuvan vinoutuneeseen käsitykseen hitasista. Tosiasiassa iso osa hitas-asunnoista on rakennusaikana ja jopa valmistumisen jälkeen myynnissä ilman arvontaa. Nytkin kaupungin sivuilla on myynnissä kymmeniä hitas-asuntoja. Mahdollisuus ostaa hinta- ja laatusäännelty uusi hitas-asunto arvotaan vain siinä tapauksessa, jos halukkaita asunnonostajia on useita.

Hitas-asuntojen hinnat ovat – ainakin osalla alueista – alempia kuin kovan rahan asuntojen. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että veronmaksajat tukisivat asuntojen rakentamista. Tämä johtuu siitä, että taloille on asetettu enimmäishinta ja laatukriteerit. Rakennusyhtiöt eivät saa hitas-taloista yhtä suurta voittoa kuin kovan rahan taloista.

Ainoa veronmaksajien tuki hitas-järjestelmässä on tullut siitä, että tontinvuokra on hiukan alempi. Tämän vastapainona asuntojen jälleenmyyntihintaa rajoitetaan. Alennuksen jälkeenkin tontinvuokrat ovat Helsingissä todella kovat. Kaupunki saa niistä pysyvää tuloa.

Hitas-omistusasunto on yksi tavallisista helsinkiläisistä tavoista asua. Esimerkiksi itse olen asunut lapsuuteni vanhempieni hitas-asunnossa, ja nyt perheeni asuu hitas-asunnossa.

Hitas-järjestelmässä on omat ongelmansa. Se on tarkoitettu perheiden omaan asumiseen, ei bisneksentekoon. Valitettavasti jotkut ovat käyttäneet hyväkseen tätä järjestelmää, haalineet asuntoja vuokrattavaksi eteenpäin. Tämä ei ole laitonta mutta se on ehdottomasti hitas-järjestelmän ideaa vastaan. Keinottelumahdollisuudet onkin tukittava.

Helsinkiin tarvitaan enemmän kohtuuhintaisia omistusasuntoja, joissa grynderit eivät pääse vetämään isoa voittosiivua välistä. Siksi hitasin kaltainen järjestelmä tarvitaan jatkossakin. Korjataan uudessa järjestelmässä vanhan hitasin selvät ongelmat mutta ei viedä mahdollisuutta ihmisiltä ostaa perheelleen asuntoa edes vähän kohtuullisemmalla hinnalla.

Paavo Arhinmäki

kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja (vas)

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.