Mekanismia voitaisiin käyttää jo silloin, kun jäsenmaassa havaittaisiin vakava riski rikkomukseen.

Aleksanteri-instituutin tutkija Katalin Miklóssy esitti (HS 6.11.) väitteen EU:n uuden oikeusvaltiomekanismin lässähtämisestä. Miklóssyn huoleen on syytä vastata ja selventää samalla saavutettua sopua mekanismista, jonka tarkoitus on kytkeä EU-varojen käyttö jäsenmaissa oikeusvaltiorikkomuksiin.

Euroopan parlamentti on ajanut oikeusvaltioperiaatteessa kunnianhimoista ja tiukkaa linjaa, jonka mukaan oikeusvaltioperiaatetta murentavaa jäsenmaata kohtaan voitaisiin aloittaa EU-maksut jäädyttävä tai lopettava prosessi. Kun muut keinot on todettu tehottomiksi tai mahdottomiksi toteuttaa, ohjauskeinona on käytettävä euroja.

Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on ennakkoehto ja luottamuksen tae sille, että jäsenvaltiot suojaavat EU:n varainkäyttöä riittävästi. Mikäli tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta vaarannetaan, taetta varojen oikeanlaisesta käytöstä ei enää ole.

Euroopan komissio antoi esityksen laista vuonna 2018, ja parlamentti hyväksyi kantansa vuoden 2019 alussa. Neuvoston kannan hyväksymisen jälkeen tänä syksynä eri instituutiot neuvottelivat lopullisesta sovusta. Koko tämän ajan on ollut tiedossa lain luonne budjettimekanismina. Ainoa oikeudellista varmuutta tuova lähtökohta on ollut luoda rahankäyttöön liittyvä mekanismi, jonka juridisena pohjana toimii EU:n perussopimuksen artikla 322 ja EU:n varainhoitoasetus. Oikeusvaltiorikkomuksella on oltava yhteys EU-varojen käyttöön.

Hyväksytyssä sovussa oikeusvaltion käsitteeseen lasketaan kuuluvaksi EU:n perussopimuksen artiklan 2 sisältämät unionin perusarvot. Sopuun sisältyy listaus mekanismin kohteena olevista oikeusvaltiorikkomuksista, kuten oikeuslaitoksen riippumattomuudesta. Lisäksi laissa huomioidaan ennalta ehkäisevä näkökulma: mekanismia voitaisiin käyttää jo silloin, kun jäsenmaassa havaittaisiin vakava riski rikkomukseen.

Tuomas Tikkanen

poliittinen avustaja, Euroopan parlamentti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.