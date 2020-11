Oman työn suunnittelua ja hallintaa opetellaan oman ikä- ja kehitystason mukaisesti opettajan johdolla.

Aino Saarisen kasvatustieteen väitöskirja haastaa päiväkotien ja koulujen toimintatapoja (HS Pääkirjoitus 9.11.). Se yhdistää Pisa-tutkimuksen vuodelta 2015 oppilaiden kuvaamiin työskentelytapoihin.

Keskeinen johtopäätös on, että itseohjautuvat työtavat ja digitaalisten laitteiden käyttö heikentävät oppimistuloksia. Tutkimusasetelmasta käytiin kriittistä keskustelua vuonna 2018 (HS 20.11.2018).

En usko kenenkään opettajan ajattelevan, että peruskoulu- tai lukioikäinen on lähtökohtaisesti itseohjautuva, eikä itseohjautuvuus saamastaan näkyvyydestä huolimatta ole opetuksen valtavirtaa. Myöskään opetussuunnitelmat eivät lähde siitä. Niissä oppiminen määritellään aktiiviseksi toiminnaksi tavoitteiden suunnassa yhdessä toisten kanssa. Oman työn suunnittelua ja hallintaa opetellaan oman ikä- ja kehitystason mukaisesti opettajan johdolla. Valitettavasti 1980- ja 1990-luvuilla valmistuneiden opettajien koulutuksessa tätä käsiteltiin vähän, jos lainkaan. Täydennyskoulutukselle on suuri tarve.

Pääkirjoituksessa käytetty termi ”perinteiset opetusmetodit” on epäselvä. Opetusmenetelmiä voidaan toki laittaa ikäjärjestykseen mutta mikä on ”perinteistä”? Itse kullekin se yleensä merkitsee oman kouluajan kokemuksia. Yhden aikakauden koulumaailman nostaminen esikuvaksi on vaarallista – se pysäyttää kehityksen. Ei ole olemassa opetuksen ideaa, jonkinlaista kantaversiota, johon muita voitaisiin verrata ja arvottaa.

Pekka Törrönen

apulaisrehtori, Orimattila

