Suomessa on pitkään ollut vallalla viesti, että tavallinen vanhemmuus ei riitä lapsen normaaliin kehitykseen.

Pääkirjoituksessaan (9.11.) Helsingin Sanomat viimeinkin kyseenalaisti suomalaisen virallisen totuuden, että varhainen päivähoidon aloitus on kaikkien lasten etu. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu liian aikaisen siirtymisen päivähoitoon aiheuttavan muun muassa aggressiivisen käyttäytymisen lisääntymistä. Meillä lapsen omavaraisuus ja aikainen itsenäisyys ovat ihailtavia ominaisuuksia. Kovin vähän on annettu tilaa sille, mikä yhteys on lapsen kapasiteetin ylittävän päiväkotiarjen ja esimerkiksi huikeasti kasvaneen lastenpsykiatrisen hoidon tarpeen tai jopa nuorten aikuisten uupumisten välillä.

Tiedetään hyvin, että lapsen psyykkinen rakenne ja identiteetin pohja kehittyvät ensimmäisten kolmen vuoden aikana koko loppuelämään vaikuttavalla tavalla. Tämä tapahtuu yksilöllisessä tahdissa suhteessa lähimpiin aikuisiin – yleensä äitiin ja isään – ja mahdollisiin sisaruksiin sekä lapsen kasvaessa muihin läheisiin sekä ympäristöön. Mitä pienempi lapsi, sen pysyvämpiä ihmissuhteita, arjen rytmiä, rutiineja ja ennakoitavuutta hän tarvitsee.

Suomessa on pitkään ollut vallalla viesti, että tavallinen vanhemmuus ei riitä lapsen normaaliin kehitykseen. Mentaliteetti on ollut, että mitä varhemmin lapsi laitetaan hoitoon kodin ulkopuolelle ja harrastuksiin, sitä parempi. Perustelut ovat etenkin työvoimapoliittiset. Aikuisten paras ei kuitenkaan aina ole lasten hyvä.

Koronaviruskevät oli useille perheille koettelemus. Jatkuva yhdessäolo, isovanhempien tuen puuttuminen ja arjen uudelleen organisointi stressasivat vanhempia, joiden töidensä tai työttömyytensä ohella tuli huolehtia kokopäiväisesti lastensa tarpeista. Merkille pantavaa kuitenkin oli monien lasten tyytyväisyys siihen, että kaikki olivat enemmän kotona, harrastukset olivat tauolla ja arjen aikataulut helpottivat. Pakollinen pysähtyminen ja rajoitukset lisäsivät yhteistä aikaa, matalan kynnyksen tekemistä ja kotoilua.

Toivoisin laajemmalti muistettavan, että mikäli perheessä ei ole suurempia psykososiaalisia ongelmia, vanhemmissa on kaikki, mitä lapset tarvitsevat ensimmäisinä vuosinaan. Mitä enemmän arvostamme vanhemmuutta, sitä paremmin lapsemme voivat.

Jaana Pajunen

perhepsykoterapeutti (VET)

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.