Mielestäni ei voi puhua ”reilusta” ratkaisusta, jos edelleen hyväksytään se, että pääomatulojen verotus on merkittävästi kevyempää kuin ansiotulojen verotus.

Sixten Korkman pohti kolumnissaan (HS 10.11.), millä keinoin talouden elvytysvaiheen jälkeen Suomessa voitaisiin edetä työllisyyden parantamiseksi ja julkisen velan bkt-suhteen kasvun vakauttamiseksi.

Korkman esitti muun muassa kompromissipakettia, jossa lisättäisiin paikallisen sopimisen mahdollisuutta ja leikattaisiin listaamattomien yhtiöiden veroetua.

Korkman tyrmäsi kuitenkin ajatuksen pääomatulojen verotuksen kiristämisestä tai korkeampien veroasteiden nostamisesta, koska niiden ”vaikutus talouteen olisi jonkin verran kielteinen ja verokertymän lisäys vähäinen”.

Mielestäni ei oikein voi puhua ”reilusta” ratkaisusta, jos edelleen hyväksytään se, että pääomatulojen verotus on merkittävästi kevyempää kuin ansiotulojen verotus. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että todella suurituloisten veroaste on alhaisempi kuin keskituloisten. Suomen verojärjestelmä on siten käytännössä regressiivinen: mitä enemmän ansaitset, sitä vähemmän maksat tuloistasi veroa.

Reiluuden puutteen lisäksi nykymallin ongelma on, että se ohjaa yrityksiä kasvattamaan yhtiöiden nettovarallisuutta ja jakamaan osinkoja maksimimäärän.

Malli ei kannusta yrityksiä kasvuun eikä laajentumiseen. Tämä on hyvin nähtävissä yritysten osinkopäätöksissä.

Jostain syystä ansio- ja pääomatuloverotuksen yhtenäistäminen on unohdettu, kun pohditaan talouspoliittisia ratkaisuja. Nyt olisi oikea hetki ottaa tämäkin keino mukaan.

Jyrki Räsänen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.