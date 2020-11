Jos sama meno jatkuu, voimme jo arvailla, millainen on vuonna 2024 valittava presidentti.

Amerikkalaisessa politiikassa historian karu­selli on pyörinyt kaksi hämmästyttävän saman­laista kierrosta. Jos sama meno jatkuu, voimme jo arvailla, millainen on vuonna 2024 valittava presidentti – ehkä senkin, kuka hän on.

Tarina alkaa vuodesta 1960, kun amerikkalaiset valitsevat presidentiksi John F. Kennedyn. Kennedyssä tiivistyy koko alkavan vuosi­kymmenen nuorekas energia. Hän lupaa viedä tähti­lipun Kuun pinnalle.

Salamurhaajan luodin takia monet ­Kennedyn haaveet jäävät tämän seuraajan Lyndon B. Johnsonin toteutettaviksi. Vauhti on kuitenkin hurja: Yhdysvalloista tulee tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi mutta myös rauhattomampi maa.

Monien mielestä vauhti on liian hurja. Nuorten radikaalien kuohunta pelottaa. Vuonna 1968 amerikkalaiset valitsevat presidentiksi lain ja järjestyksen puolustajana esiintyvän Richard Nixonin.

Nixon on 1950-luvulta alkaen ollut tunnettu poliittisena pelurina, joka ei kaihda likaisiakaan temppuja – siitä lempinimi Tricky Dick. Mutta sellaista miestä konservatiivit 1960-luvun lopulla kaipaavat.

Nixon osoittautuu nimensä veroiseksi, liikaakin. Watergatessa hän menee lain väärälle puolelle. Vuonna 1976 amerikkalaiset etsivät parantajaa moraaliselle krapulalleen. Presidentiksi valitaan georgialainen babtisti Jimmy Carter.

Carter on moraalisesti vahva mutta ­poliittisesti heikko. Hän jää yhden kauden presidentiksi. Tilalle valitaan konservatiivinen visionääri Ronald Reagan.

Fast forward vuoteen 2008. Amerikkalaiset valitsevat presidentiksi nuoren idealistin nimeltä Barack Obama. Uusi aika tuntuu taas olevan alkamassa.

Paljon saadaankin aikaan, joidenkin mielestä liikaakin. Homoliitot ahdistavat, vähemmistöjen vahvistuminen huolestuttaa. Vuonna 2016 konservatiivit ajavat presidentiksi Donald Trumpin, joka paljastaa poliittiseksi esikuvakseen Richard Nixonin.

Trump osoittautuu siinä määrin esikuvansa kaltaiseksi, että vuonna 2020 tarvitaan taas poliittista krapulalääkettä. Sen tarjoaa tällä kertaa katolilainen Joe Biden, joka lupaa palauttaa moraalin politiikkaan.

Jos tarina jatkuu kuten edellisellä kerralla, Biden osoittautuu moraalisesti vahvaksi mutta poliittiseksi heikoksi yhden kauden presidentiksi. Vuonna 2024 käydään suuri linjataistelu, jonka voittaa uuden ajan ­oikeistovisionääri.

Ai kuka vai? Itse pitäisin tarkasti silmällä entistä kuvernööriä nimeltä Nikki Haley.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.