Eroraha eli ”jaksotettava taloudellinen etuus” ei ole työhön perustuvaa palkkaa, joten sitä ei huomioida laskettaessa ansiopäivärahaa.

Nimimerkki Pettynyt kirjoitti mielipidesivulla (8.11.) ottaneensa vastaan ”kultaisen kädenpuristuksen”. Hän kertoi olevansa pettynyt valintaansa.

Ymmärrän hyvin pettymyksen. Kirjoituksen jälkeen olemme saaneet Yleiseen työttömyyskassaan (YTK) aiheesta useita yhteydenottoja. Suurin pettymys on ollut niillä hakijoilla, jotka eivät ole huomanneet ilmoittautua te-toimistoon. Sinänsä erorahojen käsitteleminen työttömyysturvassa on hyvin vakiintunutta.

Työttömyysturvalain tarkoitus on korvata työntekijälle työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Lainsäätäjä on ajatellut, että erorahaa saaneella ei ole työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Siksi erorahoista on tehty lakiin oma pykälä, joka estää etuuden maksamisen tietyltä ajanjaksolta. Käytännössä asia menee niin, että jos työnantaja maksaa erorahan, työttömyysetuutta ei saa ajalta, jota eroraha vakituisena palkkana vastaa. Jos saa kuuden kuukauden palkkaa vastaavan erorahan, ei saa työttömyysetuutta kuuteen kuukauteen. Määräaika lasketaan päivissä tapauskohtaisesti.

Kyse ei ole korvauksettomasta määräajasta eli ”karenssista”, vaan kyse on maksamisen esteestä. Tarkalleen ottaen työttömyysetuuksia ei menetä; työttömyysetuuden maksaminen vain aloitetaan myöhemmin.

Ansiopäivärahan määrä lasketaan työttömyyttä edeltävistä ansiotuloista. Eroraha eli ”jaksotettava taloudellinen etuus” ei ole työhön perustuvaa palkkaa, joten sitä ei huomioida laskettaessa ansiopäivärahaa. Siinä ei kuitenkaan menetä mitään.

Tyypillisesti ansiopäiväraha lasketaan kuuden kuukauden palkoista, joten jos päiväraha laskettaisiin erorahasta, joka vastaa kuuden kuukauden palkkaa, lopputulos olisi kutakuinkin sama kuin muutenkin. Ansiopäiväraha lasketaan bruttoansioista, joten myöskään verotuksella ei ole merkitystä päivärahan laskennassa. Veroprosenttien takia käteen jäävä summa voi toki vaihdella.

Periaatteessa säännöt ovat yksinkertaisia, mutta käytännössä niistä on usein hankala päästä varmuuteen omassa tapauksessaan. Tämä aiheuttaa huolta, koska kyse on toimeentulosta. Kannattavuuslaskelmia ei oikein voi tehdä etukäteen, koska etuuspäätökset tehdään toteutuneiden maksujen mukaan ja toisaalta kokonaisuuteen vaikuttaa myös se, missä ajassa ja millä palkalla työllistyy uudestaan erorahan jälkeen ja miten verotus asettuu.

Suurin haaste erorahoissa on ollut se, ettei työnhakua välttämättä ole muistettu aloittaa tai pitää voimassa te-toimistossa. Näissä tapauksissa on voinut käydä niin, että henkilö on lain silmissä ollut kuusi kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä. Lain mukaan silloin menettää keräämänsä työssäoloehdon, eikä ansio- tai peruspäivärahaa voida maksaa ollenkaan ennen kuin on täyttänyt työssäoloehdon uudestaan.

Petja Eklund

erityisasiantuntija

Yleinen työttömyyskassa YTK

