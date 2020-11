Päiväkodin arki on usein pelkkää selviytymistaistelua.

Nimimerkki Varhaiskasvatuksen opettaja kirjoitti (HS Mielipide 6.11.), ettei päivähoidon henkilöstömitoitus vastaa todellisuutta. Hän osui asian ytimeen.

Aloitin tänä syksynä keikkatyöt Helsingin kaupungin päiväkodeissa henkilöstöpalveluyhtiö Seuren kautta. Näkymä tämän hetken varhaiskasvatuksen tilaan on ollut järisyttävä.

Varhaiskasvatussuunnitelmissa ja kyselyjen tuloksissa kaikki näyttää hyvältä. Päiväkodeissa on osaavaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä, ja lastentarhanopettajat, lastenhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat tekevät ammatillisesti laadukasta ja arvokasta työtä. Siis niissä päiväkodeissa, joissa koko vakituinen tiimi on paikalla. Harvoin kuitenkaan on.

Keikkatyötä tekevänä olen nähnyt, miten monessa päiväkotiryhmässä arki on suurta selviytymistaistelua. Esimerkiksi paikalla oleva työntekijä, jolta olen saanut pikaopastuksen tehtäviin, on osoittautunut suoraan lukiosta tulleeksi sijaiseksi.

Jos erityislapsen avustaja on sairaana, se tarkoittaa kaaosta ja levottomuutta koko ryhmässä. Harva varmaan edes tietää, miten paljon erityislapsia integroidaan ryhmiin. Paljon.

Kun taistellaan vain selviytymisestä, ryhmässä ei ole ohjattuja toimintatuokioita eikä lapsille selitetä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kuka kolmevuotias osaa kertoa nämä puutteet kotona vanhemmilleen?

Keikkatyötä tekeville tilanne on toki suotuisa, sillä heillä on varaa mistä valita. Normaaleina arkiaamuina listalla näkyy yli 40 eri puolilla kaupunkia olevaa päiväkotiryhmää, jotka ovat vailla sijaista. Vielä kymmenen aikaan aamulla puolet näistä ryhmistä on yhä jäljellä.

Jos tämän ongelman vakavuutta ei nähdä nyt, meillä on iso lasku edessä tulevaisuudessa.

Jos pienet osaisivat kertoa

