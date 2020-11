Neuropsykologi ja varhaiskasvatuksen professori Nina Sajaniemi totesi HS:n jutussa (11.11.), että pitkä päiväkotipäivä ei ole haitallinen lapselle. Varhaiskasvatuksen opettajana en allekirjoita tätä.

Varhaiskasvatuksen resurssit eivät ole kunnossa. Integraatio tuo omat haasteensa päiväkodin arkeen. On ikävä todeta, mutta tukitoimet ovat täysin riittämättömät. Avustajia ei välttämättä palkata ryhmiin, vaikka tarve olisi. Yhdessä ryhmässä voi olla useita erityistä tukea tarvitsevia lapsia.

Henkilökunnan määrä on laskettu juuri ja juuri riittäväksi. Niin sanottua särkymävaraa ei ole. Kun yleensä aina joku henkilökunnasta on poissa – joko oman tai lapsen sairauden takia tai hän on koulutuksessa – soppa on valmis. Sijaisia on vaikea saada, ja jos heitä saadaankin, hoitajien vaihtuvuus rasittaa lapsia.

Omassa ryhmässäni on kahden viime kuukauden aikana käynyt viisi eri sijaista. Näiden realiteettien edessä en voi sanoa, että pitkä päiväkotipäivä olisi harmitonta kaiken ikäisille lapsille.

Piia Honkala

varhaiskasvatuksen opettaja, Oulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.