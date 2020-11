Päivi Ängeslevä kirjoitti (HS Sunnuntai 8.11.) siitä, miten vaikeaa on saada hyvä timpuri. Samassa kirjoituksessa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen mainitsi, että hän valvoi itse oman uudiskohdeasuntonsa valmistumista. Siksi virheitä valmiissa asunnossa oli vähemmän kuin naapureilla.

Itsevalvonta on hyvä ajatus, mutta käytännössä se ei onnistu. Rakennustyömailla vierailu on kielletty. Ostaja tekee ehkä elämänsä kalleimman hankinnan, mutta hyvä on, jos hän saa käydä tutustumassa kohteeseen edes ohjatusti koko rakennusaikana.

Vastaavat mestarit istuvat kopeissaan eivätkä edes ehdi käydä kaikissa asunnoissa rakentamisen aikana. Rakentamisen huono laatu johtuu valvonnan puutteesta ja rakentamisen ketjutuksista. Usein ei edes tiedetä, keitä työmaalla liikkuu päivittäin.

Kimmo Majala

Jyväskylä

