Kohtuulliset perintäkulut ovat sekä velallisen että velkojan etu.

Suomen perimistoimistojen liiton puheenjohtaja Jyrki Lindström ja varapuheenjohtaja Arttu Rautiainen arvostelivat (HS Mielipide 9.11.) eduskunnan käsittelyssä olevaa perintälain muutosesitystä. Kirjoittajien mukaan yritysperintää ei pidä vaikeuttaa.

Esityksen tavoitteena on helpottaa koronavirusepidemian vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta, jota suuret perintäkulut pahentavat. Keinona on säätää yritysperintäkuluille euromääräiset rajat. Nyt sääntelyä ei ole. Lisäksi ehdotetaan rajoituksia julkisuusuhkaisen maksukehotuksen eli tratan käyttöön.

Pidämme esitettyjä muutoksia tärkeinä. Yrittäjäjärjestöön on vuosien varrella tullut lukuisia yhteydenottoja pienyrittäjiltä, joilta perintäyhtiöt vaativat jopa useiden satojen eurojen perintäkuluja. Ei ole myöskään velkojan etu, jos velalliselta peritään kohtuuttomia kuluja. Perintäkulut kilpailevat velkojan oman saatavan kanssa.

Tratta puolestaan on hyvin ankara perintäkeino. Se aiheuttaa ilman viranomaisprosessia velalliselle maksuhäiriömerkinnän yleensä kolmeksi vuodeksi. Merkinnällä voi olla kohtalokas vaikutus yritystoiminnan jatkumiselle. Sen vuoksi pienyritysten trattaperinnän rajoittaminen väliaikaisesti viiden kuukauden ajan on kannatettavaa. Velkojalla on edelleen käytössään muita perintäkeinoja.

Perintä- ja maksukyvyttömyyssääntelyssä on otettava huomioon sekä velkojien että velallisten edut. Tasapainoinen sääntely on kummankin etu. Arviomme mukaan esitetyillä muutoksilla saavutetaan enemmän hyötyjä kuin haittoja.

Janne Makkula

työmarkkinajohtaja

Tiina Toivonen

lainsäädäntöasioiden päällikkö

Suomen Yrittäjät

