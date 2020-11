Ranskan presidentti Emmanuel Macron lyö kiilaa maltillisten muslimien ja islamistien väliin.

Ranska on kärsinyt terroristien iskuista viime vuosina enemmän kuin mikään muu Euroopan maa. Tuoreista väki­vallan­teoista islamistiseen terrorismiin on liitetty iskut Nizzassa ja Pariisin lähistöllä Conflans-Sainte-Honorinessa, jossa tšetšeeni­mies tappoi opettaja Samuel Patyn. Nizzassa kuoli kolme ihmistä tunisialais­lähtöisen miehen veri­työssä.

Muitakin iskuja on ollut – kuten Lyonissa ja Avignonissa. Ainakin Avignonin iskua tuntuvat selittävän tekijän mielenterveysongelmat. Viime aikojen kiristyneissä tunnelmissa ja liian nopeissa tulkinnoissa nämäkin iskut yhdistyvät islamismiin ja muuttuvat populistien puheissa todisteeksi islamin luonteesta.

Ranska on kokenut ennen näitä tapahtumia lukuisia näkyviä islamistiryhmittymien iskuja. Tammikuussa 2015 aseistetut miehet iskivät satiirilehti Charlie Hebdon toimitukseen ja tappoivat 12 ihmistä. Saman vuoden marraskuussa terroristit iskivät Pariisissa ja tappoivat 130 ihmistä.

Ranskassa terrorististen iskujen historia ulottuu kauas. Mutta nykyisen islamistisen terrorismin juuret ovat 1990-luvulla.

Ranska oli 1980-luvun alkuun saakka monien terroristien turvapaikka. Ranska oli aiemmin laskenut sen varaan, että terroristit eivät tee iskuja Ranskassa, jos Ranskan kansainvälinen politiikka ei heitä siihen kiihota ja jos heitä ei liikaa ahdistella.

Maan varautuminen terrorismiin oli vähäistä, eikä sisäisestä turvallisuudesta vastaavien keskinäinen yhteistyö sujunut. 1980-luvulla valtaan nousseen sosialistien aikana entisen – oikeistolaisen – hallinnon aikana luotu turvallisuuskoneisto ja poliittinen hallintokoneisto eivät luottaneet toisiinsa.

1980- ja 1990-luvulla iskut Ranskassa kuitenkin kiihtyivät, kun Ranskan ulkopolitiikka oli taas aktivoitunut esimerkiksi Lähi-idässä. Ranska myi Irakille aseita, joita käytettiin sodassa Irania vastaan. Ranskassa uhkaa lisäsi myös se, että entisessä alusmaassa Algeriassa islamistien poliittinen menestys estettiin sotilasvallankaappauksella vuonna 1991.

Iskuja alettiin tehdä sekä Ranskaa että ranskalaisia vastaan, mutta myös terroristiryhmät iskivät toi­siaan vastaan Ranskassa. Iskujen kiihtyessä kävi ilmi, että turvallisuudesta vastavilla viranomaisilla ei ollut selvää käsitystä siitä, keitä pitäisi valvoa tar­kemmin ja miksi. Ranskassa oli kuitenkin tuolloin jo miljoonia muslimimaista muuttaneita – ja heidän joukossaan myös islamisteja.

Valvonnan, hallinnon, maahanmuuton ja terrorismistrategian epäonnistumista alettiin kiireesti korjata.

Islamistien terrorismista ja sen torjunnasta saatujen kokemusten myötä Ranskasta on tullut edelläkävijä vastatoimissa. Maan kokemuksia ja valintoja kannattaa seurata muuallakin.

Ranska on pystynyt viime vuosina estämään useita terroristien iskuja, mutta ei kaikkia. Ranska näyttää olettavan, että terrorisminvastainen sota ei pääty koskaan rauhaan tai kohteen täydelliseen tuhoutumiseen. Kaikki eivät integroidu, ja aina joku on radikalisoitavissa – kohde vaihtaa muotoaan ja paikkaa. Riskit on minimoitava valvonnalla ja turvallisuusviranomaisten sekä oikeusjärjestelmän tiiviillä yhteistyöllä. Kovat otteet ovat saaneet kohtalaisen laajan hyväksynnän ranskalaisilta.

Presidentti Emmanuel Macronin puheet ovat koventaneet linjaa entisestään parin viime viikon aikana. Linjan muutoksen takana on muutakin kuin lähestyvät presidentinvaalit ja ääri­oikeiston kasvava paine.

Vaikka kova linja ja pilapiirrokset saavatkin nyt tuomion Ranskan muslimeilta, he joutuvat myös valitsemaan, ovatko he tasavallan perusarvojen tukena vai niitä vastaan – islamistien ja Ranskaan vanha­kantaista islamia työntävien maiden rinnalla.

Macron on jo aiemmin ajanut muslimeja valintaan esimerkiksi tarjoamalla taloudellisia kannustimia niille muslimiyhteisöille, jotka sitoutuvat Ranskan sekularismiin.

Ranskan muslimineuvosto CFCM teki valintansa. Se tuomitsi terrori­teot ja arvioi, että Ranskan ei-uskonnollinen hallinto on eduksi muslimeille ja että Ranskassa muslimeja ei vainota.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.