Muut lehdet

Savon Sanomat uskoo, että edistys korona­virusrokotteen kehitystyössä voi johtaa vitsauksen voittamiseen.

”Lääkeyhtiöt Pfizer ja Biontech ilmoittivat maanantaina, että heidän valmistamansa rokote on testeissä estänyt viruksen aiheuttaman taudin 90 prosentin tehokkuudella. – – Prosenttiluku on jopa parempi kuin on osattu odottaa.”

”Jos aivan loppusuoralla ei tapahdu ikäviä yllätyksiä, läpimurto on saavutettu.”

”Toivon näköalaa on kaivattu ki­peästi koronakriisin pitkittyessä ja yhä useampien ihmisten väsyessä rajoituksiin. – – Jos tehoava rokote saadaan lähitulevaisuudessa käyttöön ympäri maailmaa, se vahvistaa, etteivät uhraukset ole olleet turhia.”

Turun Sanomat arvioi, että rokotteen markkinoille saamiseen on vielä matkaa.

”Asiantuntijat muistuttavat, että kyse on alustavasta tuloksesta, joka todistaa vasta lyhytaikaisesta suo­jasta. Lisätietoja kaivataan myös testihenkilöiden ikärakenteesta, jotta tiedetään, toimiiko rokote vanhus­väestössä.”

”Nopeaa helpotusta eivät hyvät rokoteuutisetkaan tuo, vaan kärsi­vällisyyttä tarvitaan, ehkä vielä pitkäänkin.”

Aamulehti toteaa toiveiden luotettavan ja tehokkaan rokotteen valmistumisesta vahvistuneen.

”On kuitenkin muistettava, että edessä on monta välivaihetta ennen kuin suurin osa Suomen väestöstä on koronavirusta vastaan rokotettu.”

”Hyvät uutiset rokotekehityksestä lisäävät luottamusta tulevaan, mutta ne eivät saa antaa kenenkään tuu­dittautua katteettomaan huolettomuuteen.”

Karjalainen muistuttaa, että koronavirusrokotteita joudutaan vielä odottelemaan.

”Realistista on, että vasta ensi vuonna rokotukset käynnistyvät. Sitä ennen on jaksettava noudattaa koronan leviämistä hillitseviä ohjeita: etäisyyden pitämistä, käsi- ja yskimishygieniaa ja maskien käyttöä.”

Kainuun Sanomat korostaa, että rokotteiden testaamisessa ei kannata kulkea oikopolkuja.

”Rokotteen turvallisuuden varmistaminen palvelee meitä kaikkia huomattavasti enemmän kuin se, että pääsisimme muutamaa kuukautta nopeammin eroon koronarajoitusten varjostamasta arjesta.”

Keskisuomalainen toivoo, että rokotusten jälkeen elämä normalisoituu.

”Realistista on ajatella, että vuonna 2022 eli runsaan vuoden päästä paluu koronattomaan aikaan voisi olla mahdollista. Sitä ennen ehtii kuitenkin tapahtua kaikenlaista.”