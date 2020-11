Vieraskynä

Valtiovalta on tullut sokeaksi kaupunkien merkitykselle

Kaupunkien heikko asema lainsäädännössä ja tutkimuksessa vaikeuttaa kehitystyötä, joka olisi tärkeää koko Suomelle.

Kaupungistuminen on ollut pitkään väkevin yhteis­kuntien muutosta määrittävä voima kaikkialla maailmassa. Suomessa 1970-luvun ”suuren muuton” jälkeen väestön­kasvu on keskittynyt pysyvästi kaupunki­seuduille. Maahan­muuton lisääntyminen on vain nopeuttanut muutosta.

Kaupunkiseutujen kansallinen merkitys työpaikkakeskittyminä on nykyisin omaa luokkaansa. Myös ilmastonmuutokseen ja segregaatioon liittyviä ongelmia ratkottaessa kaupunkiseudut ovat keskeisessä osassa.

Monet yhteiskuntamme vaikeimmista ongelmista ovat nykyisin kaupunkien harteilla. Samaan aikaan kaupunkien institutionaalinen asema on Suomessa heikko.

Kaupungeille on historian saatossa annettu erinäisiä oikeuksia, mutta kehitys on kulkenut yhä voimakkaammin kohti yhtenäistä kuntakäsitystä ja lainsäädäntöä, jossa ei tehdä eroa kaupunkien ja muiden kuntien välillä.

Lopullisesti kaupunki erityisenä kuntamuotona poistui vuoden 1995 kuntalaissa. Sen jälkeen Suomessa kaupungeilla ei ole enää ollut edes ­teoreettista erityisasemaa muihin kuntiin nähden. Kaupungeilla ei myöskään ole ollut pariin vuosikymmeneen omaa edunvalvontaa.

Suomen laki tunnistaa kaupungit vain kunnan itselleen antamana hel­littelynimenä. Suomessa kunta voi muuttua kaupungiksi ilmoitusasiana.

Nykyiset maankäyttöä koskevat lait eivät tunnista eroa kaivoksen, kehityskäytävän tai katutilan suunnittelun ­välillä. Kaupunkien eritystarpeista lähtenyt lainsäädäntö on muuttunut yleiseksi ympäristö- ja kiinteistölainsäädännöksi. Helsingissä ongelmat ja niihin tarvittavat ratkaisut ovat kuitenkin täysin erilaisia kuin esimerkiksi Kittilässä.

Kaupungeista on tullut valtionhallinnon ja valtakunnanpolitiikan sokeita pisteitä. Meillä on sekä ministeriöitä että sektori- ja aluehallintoviranomaisia, joiden tavoitteena on valtakunnallinen yhtenäistäminen riippumatta siitä, onko kyse kansallisesta vai paikallisesta asiasta. Tällä tavalla ei ole mahdollista tunnistaa ja ratkaista kaupungistumiseen liittyviä ongelmia, vaikka ne ovat keskeisiä koko kansakunnan tulevaisuuden kannalta.

Niin kaupunkeja koskevan tutkimustiedon tuotannossa kuin lainsäädännössäkin näkyy, että kaupunkien muutosta seuraavaa ja kaupunkien erityispiirteet huomioon ottavaa tietoa saadaan korkeintaan yleisen tason hankkeiden sivutuotteina.

Suomessa on useita maa- ja metsä­talouteen sekä riista- ja kalatalouteen perehtyneitä tutkimuslaitoksia, joiden tehtävänä on tuottaa tutkimuksia ja tietoa siltä osin kuin se ei kuulu muille viranomaisille. Kaupunkeja koskeva tutkimustieto on sen sijaan hajallaan eri oppiaineissa, yksittäisissä projekteissa ja kaupunkien tiedontuotannon varassa.

Myös julkinen keskusteltu vääristää näkökulmaa. Kun puhutaan vaikkapa työttömyydestä tai köyhyydestä, huomio kääntyy helposti syrjäseutujen ­tilanteeseen, vaikka kyseessä ovat ­erityisesti suurimpien kaupunkien ongelmat: Uudellamaalla on 20 kertaa enemmän työttömiä kuin Kainuussa. Myös asuntojen hintojen kohoaminen kaupungeissa jää usein haja-asutus­alueiden kiinteistöjen arvonalennuksesta tunnetun huolen varjoon.

Syyskuussa julkaistu kansallinen kaupunkistrategia ei näytä tuovan ratkaisuja näihin ongelmiin: se tarjoaa valitettavasti vain löyhää kumppanuuspuhetta ja ohittaa kaupunkeja koskevat todelliset erityiskysymykset.

Erilaiset kansalliset instituutiot ovat ajaneet kaupunkien yli. Jotta kaupunkeja voidaan kehittää järkevästi, on tunnistettava yhteiskunnan muutokset, ymmärrettävä kaupunkien erityispiirteet ja tarpeet sekä määriteltävä kaupungeille selvä institutionaalinen asema.

Kaupungistumisesta pitää voida keskustella kansallisena kehittämistä, valtion resursseja ja lainsäädäntöä vaativana asiana, vaikka voimavaroja kohdennettaisiin vain muutamien suurten kaupunkien alueille.

Mari Vaattovaara ja Anssi Joutsiniemi

Vaattovaara on kaupunkimaantieteen professori Helsingin yliopistossa ja Kaupunkitutkimusinstituutin johtaja. Joutsiniemi on työelämäprofessori Aalto-yliopistossa.

