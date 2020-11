Tarkkailijan tehtävänä on erityisesti seurata rakentamisaikataulua sekä työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta.

Päivi Ängeslevä (HS Sunnuntai 8.11.) ja Kimmo Majala (HS Mielipide 12.11.) kirjoittivat remontoinnin ja kodin rakentamisen haasteista. He toivat esille tärkeän asunnonomistajan näkökulman.

Rakenteilla olevasta taloyhtiöstä asuntoa ostavien kannattaa käyttää oikeuttaan valita jo talon rakentamisvaiheessa rakennustyön tarkkailija, joka toimii osakkeenostajien edunvalvojana. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan juuri käytetä eikä sitä tunneta kovin hyvin, vaikka se olisi erittäin hyödyllistä.

Asunnon ostajille tarkkailijan valinta on tärkeää, koska tarkkailijalta saadun tiedon perusteella ostajat voivat arvioida kohteen toteuttamisen laatua.

Tarkkailijan valintaan kannattaa perehtyä hyvin ja osallistua myös osakkeenostajien kokoukseen, jossa asiasta voidaan päättää. Osakkeenostajien kokous on kutsuttava koolle viivytyksettä, kun neljäsosasta taloyhtiön huoneistoja on tehty luovutussopimukset. Tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennuttajaan tai urakoitsijoihin.

Valittu rakennustyön tarkkailija seuraa hankkeen edistymistä ja sitä, että talo rakennetaan sopimuksen ja suunnitelmien mukaisesti. Tarkkailijalla on oikeus saada taloyhtiöltä ja perustajaosakkaalta kaikki materiaali, jota tarvitaan rakennustyön edistymisen seuraamiseksi – esimerkiksi urakkasopimus, piirustukset ja rakennustyöselitykset. Tarkkailijalla on myös oikeus päästä rakennuskohteeseen. Tarkkailijan tehtävänä on erityisesti seurata rakentamisaikataulua sekä työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta.

Anssi Väätäinen

rakennustekninen asiantuntija, Kiinteistöliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.