Palvelun liittäminen muiden palvelujen rinnalle kiinteäksi osaksi julkista palveluvalikoimaa ratkaisisi monta ongelmaa.

Suomessa niin kuin monissa muissakin maissa on havahduttu siihen, että psyykkiset ongelmat ovat väestössä erittäin yleisiä. Mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvanut nopeasti samalla, kun avun hakemiseen ennen liittynyt leimautumisen pelko on vähentynyt.

Kasvaneen kysynnän myötä psykoterapiapalvelut ovat pahasti ruuhkautuneet. Terapeutteja on vaikea löytää, ja nekin, jotka siinä onnistuvat, joutuvat usein odottamaan terapiaan pääsyä kuukausien ajan.

Ongelma on kansainvälinen. Muissakin länsimaissa keskustellaan kiivaasti psykoterapiapalvelujen riittämättömyydestä ja keinoista ongelman ratkaisemiseksi. Suomessa ratkaisuksi on ehdotettu muun muassa psykoterapian lisäresursointia, matalan kynnyksen lyhytterapiaa ja viimeksi hoitotakuuta.

Ongelmaan on kuitenkin olemassa toinenkin ratkaisu. Siitä käytetään kansainvälisessä kirjallisuudessa nimitystä single session therapy ja walk-in clinic. Suomenkielisiä vastineita ovat muun muassa ”kertaterapia” ja ”käynti kerrallaan -terapia”. Käytän siitä tässä termiä ”psykoterapeuttinen konsultaatio”.

Psykoterapeuttisen kertakonsultaation käsite juontaa juurensa 30 vuoden taakse, jolloin Yhdysvalloissa terveyspalveluyritys Kaiser Permanentessa kiinnitettiin huomiota siihen, että merkittävä osa psykoterapiaan ohjatuista asiakkaista oli käynyt terapeutin luona vain yhden tai pari kertaa ja jättänyt sitten hoidon kesken.

Kun tutkijat haastattelivat näitä hoidon heti alkuunsa keskeyttäneitä asiakkaita, kävi yllättäen ilmi, että suuri osa heistä oli ollut niin tyytyväisiä saamaansa apuun, ettei kokenut tarvitsevansa enempää käyntejä. Ensimmäinen ilmiötä käsittelevä kirja (Single session therapy) ilmestyi vuonna 1990.

Siitä lähtien psykoterapeuttista kertakonsultaatiota on tutkittu laajasti. Eri puolilla maailmaa tehdyissä tutkimuksissa on voitu vahvistaa, että valtaosa psykoterapiaan ohjatuista asiakkaista käy terapeutin vastaanotolla vain yhden tai pari kertaa ja suuri osa näistä ”varhaisista keskeyttäjistä” kokee saaneensa tapaamisista riittävän avun.

Single session therapy -tutkimus on johtanut uudenlaisen matalan kynnyksen palvelumuodon kehittymiseen. Siinä tavoitteena on auttaa asiakkaita omia ja lähiympäristössään olevia voimavaroja apuna käyttäen löytämään käytännöllisiä ratkaisuja käsillä olevaan ongelmaan yhden tai parin tapaamisen avulla.

Kyseessä ei ole uusi psykoterapiamenetelmä vaan olemassa olevia psykoterapiamenetelmiä hyödyntävä matalan kynnyksen palvelumuoto, jonka avulla voidaan tarjota pikaista apua psykoterapiapalveluja tarvitseville kansalaisille ja siten lisätä merkittävästi psykoterapiapalvelujen saatavuutta.

Psykoterapeuttisen kertakonsultaation toteuttaminen edellyttää erityisosaamista, mutta ammattitaitoiset psykoterapeutit oppivat tämän ajattelu- ja lähestymistavan melko lyhyellä täydennyskoulutuksella.

Palvelun liittäminen muiden palvelujen rinnalle kiinteäksi osaksi julkista palveluvalikoimaa ratkaisisi monta ongelmaa. Se varmistaisi kansalaisten oikea-aikaisen avunsaannin, purkaisi jonot ja parantaisi samalla asiakkaiden tietoturvaa, sillä kertaluonteisessa konsultaatiossa asiakkaille ei aseteta diagnoosia ja terapeutti voi sopia asiakkaiden kanssa siitä, mitä informaatiota tietojärjestelmään kirjataan ja mitä jätetään kirjaamatta.

Ben Furman

psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, Helsinki

