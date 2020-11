Pandemia-aika on lisännyt myös nuorten pahoinvointia

Poikkeusolot ovat aiheuttaneet sen, että vanhemmat on jätetty yksin.

Poikkeukselliset ajat nostavat esiin pahoinvointia niin aikuisissa kuin lapsissakin. Raskas pandemia-aika käy psyykkisen hyvinvoinnin päälle, eikä päättymishetkeä ole tiedossa. Aikuisten huoli, stressi ja pahoinvointi heijastuvat lapsiin ja aiheuttavat oireilua. Voimavarat ovat nyt monella vähissä.

Tämän ovat huomanneet myös Palveluoperaatio Saappaan työntekijät ja vapaaehtoiset ympäri Suomen. Nuorten pahoinvointi näkyy runsaasti uutisoituna väkivaltaisuutena, ilkivaltana, päihteidenkäyttönä ja itsetuhoisuutena. Huoleen on herättävä. Syy ei ole vanhemmissa tai huoltajissa – he usein yrittävät kaikkensa ja vielä enemmän. Poikkeusolot ovat aiheuttaneet kuitenkin sen, että vanhemmat on jätetty yksin.

Monet kolmannen sektorin avohuollon toimet, vertaisryhmät ja harrastustoiminta ovat tauolla, ja lakisääteisiin kunnallisiin palveluihin on kohtuuttoman pitkät jonotusajat. Toisen asteen oppilaitokset ja osa peruskoulujen luokista ovat etäopetuksessa, jolloin tukea opinnoissaan tarvitsevat lapset ja nuoret jäävät helposti oman onnensa nojaan. Rajoitusten vuoksi nuorisotyöntekijät eivät pääse kouluille tukemaan oppilaita tai opettajia arjessa, järjestämään ryhmäytyksiä tai keskustelemaan yksittäisten oppilaiden tai opettajien kanssa.

Todellisuutta on se, että meillä on Suomessa joukko nuoria, jotka ovat aiemmin juuri ja juuri tasapainoilleet pinnalla, mutta nyt pudonneet kaiken avun ja tuen ohi.

Lisäksi kolmannen sektorin tarjoaman avun ja tuen yllä leijuu huoli rahoituksesta. Tiukkenevan talouden tilanteessa olisi tärkeä tiedostaa, että kaikki lapsiin ja nuoriin lisätty työntekijäresurssi ja tukitoimet tuovat pitkällä aikavälillä huomattavia säästöjä. Silti osa nuorisotyöntekijöistä on ollut myös lomautettuna tämän vuoden aikana.

Olemme tilanteessa, jossa ennalta ehkäisevään työhön kouluilla ja nuorisotyössä niin kunnissa, seurakunnissa kuin järjestöissäkin tulisi painottaa paljon resursseja. Tämän lisäksi korjaava työ on hätää kärsimässä. Lastensuojeluun niin sijoituksessa kuin avohuollossakin sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin tarvitaan pikaisesti lisää työntekijöitä sekä rahaa toteuttaa työtä.

Jos niihin ei panosteta nyt, maksamme muutaman vuoden päästä kalliisti sekä ihmiskohtaloissa että rahassa nuorten aikuisten syrjäytymisen, sairastumisen ja rikollisuuden kierteeseen joutumisen.

Ville Viljakainen

Palveluoperaatio Saapas, Lasten ja nuorten keskus ry

Juha Kasari

Itä-Helsingin Saapas,

Mikaelin seurakunta, Helsinki

Maria Anttila

Snellun Saapas,

Helsingin seurakuntayhtymä

