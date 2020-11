On surullista, että koulurakennuksen takia opettajat eivät pysty hyödyntämään ammattitaitoaan vaihtelevilla opetus- ja oppimismenetelmillä.

Aino Saarisen väitöskirja, jossa hän käsittelee muun muassa koulujen toimintatapoja, on herättänyt viime päivinä keskustelua (HS Pääkirjoitus 9.11.).

Pekka Törrönen puolusti mielipidekirjoituksessaan (HS 10.11.) ansiokkaasti opettajien ammattitaitoa ja totesi, että tuskin yksikään opettaja ajattelee peruskoulussa opiskelun olevan lähtökohtaisesti itseohjautuvaa. Näin varmasti on, mutta valitettavasti Suomessa on viime vuosina rakennettu uusia kouluja, joissa lähes ainoa käytettävissä oleva oppimismenetelmä on itseopiskelu, hiljainen työskentely.

Kun opiskellaan avoimessa oppimisympäristössä, oppilas saattaa kuulla samaan aikaan kahden kolmen opettajan opetusta. Tämä johtuu siitä, että monta opetusryhmää työskentelee samassa tilassa, jossa hyvällä onnella on sentään näköesteenä verhoja. Oppitunnilla ei kannata tehdä esimerkiksi ryhmätöitä, koska siitä syntyvässä hälinässä viereiset opetusryhmät eivät kenties kuule edes oman opettajansa ääntä.

Luokkakeskustelut ovat mahdottomia, koska kaikua vaimentavat kokolattiamatot vaimentavat myös oppilaiden äänet niin, etteivät he kuule toisiaan – varsinkin silloin, kun samalla oppitunnilla on yli 40 oppilasta. Yhteisopettajuus on tässä tapauksessa ymmärretty niin, että samalla oppitunnilla on aina kaksi opettajaa ja kaksi luokkaa.

Jo alun perin liian ahtaiksi suunnitellut tilat eivät anna mahdollisuutta jakaa ryhmää. Osaa oppilaista ei voi lähettää työskentelemään käytävään, koska käytäviä ei ole – on vain avoimia oppimisympäristöjä.

Tällaisissa olosuhteissa toimivinta on, että ensin opettaja vähän puhuu ja ohjaa, minkä jälkeen hän antaa oppilaille tehtäviä, joita he tekevät hiljaa itsekseen. Tällaiset yksipuoliset ja yksitoikkoiset oppitunnit vaativat oppilaalta paljon itseohjautuvuutta.

On surullista, että koulurakennuksen takia opettajat eivät pysty hyödyntämään ammattitaitoaan vaihtelevilla opetus- ja oppimismenetelmillä, jotka parhaiten palvelisivat erilaisia oppijoita. Toivottavasti yhtään tämänkaltaista koulua ei enää rakenneta tähän maahan.

Minna Inovaara

filosofian maisteri, Renko, Hämeenlinna

