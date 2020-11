Pienet lapset joutuvat odottamaan apua hävyttömän kauan ruokailun ja henkilökohtaisen hygienian kanssa.

Olen työskennellyt sijaisena Helsingin kaupungin päiväkodeissa neljä vuotta ja nähnyt tuona aikana valtaosan kaupungin varhaiskasvatusyksiköistä. Tilanne päiväkodeissa on usein kaoottinen ja se on erityisen hirveä alle kaksivuotiaiden ryhmissä.

Osaavaa ja pätevää henkilökuntaa ei saada palkattua ja henkilömitoituksen kanssa kikkaillaan lähes päivittäin.

Pienet lapset joutuvat odottamaan apua hävyttömän kauan ruokailun ja henkilökohtaisen hygienian kanssa. Puhumaan vasta harjoittelevien pienokaisten hätä on paikoin päivittäistä, ja osa näistä nuoremmista on jo luovuttanut avun saamisen suhteen. He saattavat istua apaattisina, nälkäisinä ja likaisissa vaipoissa jopa tunteja. Hoitajat ovat kuvailleet näitä jo täysin lannistettuja vauvoja ja pikkulapsia ”hyvin sopeutuneiksi”.

Minua hävettää ja ahdistaa nähdä, miten päiväkotitaipaleen alussa syliä, ruokaa ja puhtautta vaatineet vauvat ja lapset oppivat jo kuukaudessa, että alati vaihtuvilla aikuisilla ei ole aikaa edes heidän perustarpeilleen.

Miten Helsingin kaupunki on varautunut tuottamaan laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja kaikille niille vasta kävelemään opetteleville ja yksittäisiä sanoja tapaileville vauvoille, joiden vanhempien ei ole nyt sovitun kotihoidon tuen Helsinki-lisän lakkauttamisen jälkeen mahdollista hoivata lapsiaan enää itse?

En ymmärrä, miten Helsinki-lisän rajaaminen vain alle yksivuotiaille (HS 12.11.) voi olla säästötoimi, vai onko päivähoitoa tulevaisuudessa tarkoitus tuottaa vielä nykyistäkin edullisemmin?

Järkyttynyt hoitaja

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.