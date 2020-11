Tukea ja arvostusta voisi saada muualtakin: jokainen nuori tarvitsee yhteisön, jossa voi kehittää itseään, työmarkkinat, joille voi työllistyä, ja koulun, joka kannustaa.

Helsingissä ovat viime aikoina järkyttäneet nuorten tekemät väkivaltaiset teot Alppipuistossa ja Vallilassa. Poliisi ja nuorisotyöntekijät kertovat myös olevansa huolissaan Helsingin keskustassa liikkuvista vaarallisesti käyttäytyvistä nuorista, joista monilla on ulkomaalaistausta.

Maahanmuuttajataustaisena nuorena koen, että väkivalta on oire ongelmista, joita Suomessa ei ole osattu kunnolla ratkaista. Maahanmuutosta puhutaan ensisijaisesti ongelmien kautta, ja monet ulkomaalaistaustaiset nuoret tuntevat olevansa yhä yhteiskunnan marginaalissa. Rasismi, esteet työmarkkinoilla ja tukiverkostojen heikkous esimerkiksi koulunkäynnissä voivat laukaista huono-osaisuuden kierteen, jossa tukea ja arvostusta haetaan esimerkiksi jengeistä.

Tukea ja arvostusta voisi saada muualtakin: jokainen nuori tarvitsee yhteisön, jossa voi kehittää itseään, työmarkkinat, joille voi työllistyä, ja koulun, joka kannustaa tavoittelemaan unelmia.

Nuoret ovat itse ongelmien ratkaisijoita, kunhan yhteiskunta mahdollistaa jokaisen osallistumisen ja kehittymisen, kunkin erityistarpeet huomioiden. Pelkään kuitenkin, että juuri maahanmuuttajataustaisten nuorten tarpeet ovat jäämässä sivuun.

Teini-ikäisenä esimerkiksi partio oli minulle koulun ulkopuolella tärkeä yhteisö. Huomasin kuitenkin, että järjestöt onnistuivat houkuttelemaan maahanmuuttajataustaisia nuoria toimintaansa mukaan melko huonosti. Samoin yliopistossa olen tavannut hälyttävän vähän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.

Voin myös kuvitella, että poliisiin tai viranomaisiin on vaikea luottaa, jos heidän keskuudessaan on hyvin vähän maahanmuuttajayhteisöiden jäseniä. Kyse on tietysti myös rahasta, jota pitäisi nyt yhä enemmän priorisoida näihin ongelmiin.

Jokaisella nuorella on omat erityistarpeensa, eikä maahanmuuttajiakaan pidä tasapäistää. Yhteiskunnalla on kuitenkin nyt vastuu panostaa maahanmuuttajataustaisiin nuoriin, jotta huono-osaisuus ei keskittyisi heihin.

Yuri Birjulin

Suomen YK-nuorisodelegaatti, Helsinki

