Kun lapsella on hätä, sijoituspaikan pitää löytyä läheltä

On ajanjaksoja, jolloin lapsia joudutaan sijoittamaan useiden satojen kilometrien päähän, koska lapselle sopivaa sijoituspaikkaa ei lähempää yksinkertaisesti löydetä.

Mielipideosastolla on viime päivinä keskusteltu sijoitettujen nuorten tilanteesta. Keskustelua on kuitenkin dominoinut jo huostaan otettuihin eli pitkäaikaisessa sijoituksessa oleviin lapsiin ja nuoriin liittyvät näkökulmat. Vähemmän on puhuttu siitä, mitä ongelmia kiireellisesti sijoitetut lapset ja nuoret sekä heidän perheensä kohtaavat.

Kiireellinen sijoitus tarkoittaa nimensä mukaisesti lapsen sijoittamista kiireellisesti, jo saman päivän aikana 30–60 päivän ajaksi vastaanottolaitokseen tai -perheeseen. Näistä sijoituspaikoista on jatkuvasti puutetta. On ajanjaksoja, jolloin lapsia joudutaan sijoittamaan useiden satojen kilometrien päähän, koska lapselle sopivaa sijoituspaikkaa ei lähempää yksinkertaisesti löydetä.

Jo itsessään lapsen sijoittaminen ilman varoitusaikaa toiselle puolelle Suomea aiheuttaa perheille kohtuuttomia tilanteita. Lisäksi sijoituspaikan etäisyys voi aiheuttaa sen, ettei perheen tilannetta pystytä riittävästi selvittämään ja antamaan tukea 30–60 päivän kuluessa, jolloin lapsen ottaminen huostaan on ainoa vaihtoehto. Se, että sijoituspaikkoja joudutaan etsimään kiireessä, aiheuttaa myös sen, ettei sijoituspaikasta välttämättä ole riittäviä tietoja, mikä voi jopa vaarantaa lapsen turvallisuuden tai voi johtaa niin sanottuihin turhiin huostaanottoihin.

Ajanjaksoja, jolloin vastaanottopaikoista on huutava pula, on Helsingissä vuosittain, joskus useitakin kertoja vuodessa. Työntekijät ovat kertoneet ongelmasta johtoportaalle. Tilanne ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti kestävä ja vaatii pikaisia toimenpiteitä.

Huolestunut sosiaalityöntekijä

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

