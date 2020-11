Pyyntömme on, että kunnilta ja lapsiperheiltä ei leikata yhtään lisää.

Kurjuuden politiikka eli säästöt ja leikkaukset vaikuttavat lapsiperheiden palveluiden saatavuuteen ja sitä kautta lasten oikeuksien toteutumiseen.

Kuntien valtionosuuksia on kiristetty vuosi vuodelta, eivätkä tulevan vuoden kuntien budjetit näytä sen paremmilta. Jo nyt koronaviruspandemia on vaikuttanut lastensuojeluilmoitusten määrän kasvuun ja siihen, etteivät perheet ole saaneet oikea-aikaista tukea muun muassa lasten- ja nuorisopsykiatriasta, aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluista tai oppilashuollosta (HS 6.11.).

Tosiasiassa lastensuojelussa on kohdattu jo ennen koronavirusepidemiaa lähes päivittäin asiakkaita, joilla on ollut vaikeuksia saada riittävästi mainittuja palveluja.

Lastensuojelu on erityispalvelu, jolla on viimesijainen vastuu turvata lasten hyvinvointi. Nykyään perheet eivät saa peruspalveluissa ajoissa apua, ja lastensuojelu joutuu auttamaan perheiden kriisiytyneissä tilanteissa. Odotettavissa on, että tämä suunta – etenkin pandemian tuomien muiden vaikutusten seurauksena – ei tule muuttumaan.

Jo nyt lastensuojelun kiireelliset sijoitukset ja kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Kun kuntien talousnäkymät yhä kiristyvät eikä tulevana vuonna ole luvassa lisäresursseja palveluihin, perheiden tilanteet kriisiytyvät entisestään.

Yhteiskunnalla on vastuu turvata lapsen oikeus hyvinvointiin, ja sosiaalityöntekijöiden on viime kädessä turvattava nämä oikeudet. Sosiaalityöntekijöiden kädet on kuitenkin sidottu kuntien talouskuripolitiikkaan, jonka mukaisista päätöksistä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kantaa lopulta vastuun. Virkavelvollisuuden laiminlyönnistä voi sosiaalityöntekijä saada esimerkiksi sakkoja (IS 27.10.). Vaikuttaa siltä, että yhteiskunnassa ollaan valmiita maksamaan mieluummin niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin kalliimmista kodin ulkopuolisista sijoituksista kuin panostamaan varhaiseen tukeen sekä lastensuojelun laatuun ja toimintaedellytyksiin.

Pyyntömme on, että kunnilta ja lapsiperheiltä ei leikata yhtään lisää vaan päinvastoin tehdään investointeja hyvinvointiin.

Ensinnäkin panostetaan peruspalveluihin niin, että lastensuojelun tarve vähenee. Toiseksi turvataan lastensuojelun toimintaedellytykset ja laatu resursoimalla lastensuojelua riittävästi ja huomioimalla tämä tarve kuntien taloudessa.

Valtionhallinnolla on hyvä tavoite rajata lastensuojelun asiakasmäärä 35:een työntekijää kohden vuoteen 2022 mennessä, mutta tätä tavoitetta on kiirehdittävä selvitäksemme lähitulevaisuuden haasteista.

1990-luvun lamasta ja sen leikkausten vaikutuksista lapsiperheisiin on opittu se, että lapsiperheiden tuesta leikkaaminen on lyhytnäköistä ja viime kädessä heikentää lasten oikeuksia hyvinvointiin, turvallisuuteen ja hoivaan.

Maija Haapala

sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri, Espoo

Kirsi Pihlaja

sosiaalityöntekijä, terapeutti (MSc), Helsinki

