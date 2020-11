Vieraskynä

Nyt 25 vuotta täyttävää Daytonin rauhansopimusta ei juuri juhlita. Sopimus jatkaa sodan asetelmia ilman suoranaista väkivaltaa.

Vuonna 1984 suomalaiset juhlivat Sarajevossa. Marja-Liisa Haemaelaenen ja Matti Nykaenen loistivat talviolympialaisten hiihdossa ja mäkihypyssä. Sarajevolaiset muistavat heidät yhä.

Seuraavalla vuosikymmenellä kaikki muuttui. Osana Jugoslavian hajoamissotia vuosina 1992–1995 käyty Bosnian sota runteli koko maan. Hyppyrimäkien ympärillä käytiin rajuja taisteluja. Yli satatuhatta ihmistä kuoli, valtaosa heistä siviilejä. Naisia ja tyttöjä raiskattiin systemaattisesti.

Sarajevoa piiritettiin kolme ja puoli vuotta. Ihmiset väistelivät tarkka-ampujien luoteja jonottaessaan vettä. Srebrenican kohtalo toi maailman tietoon laajat etniset puhdistukset.

Eurooppaa järkyttänyt sota päättyi 25 vuotta sitten Yhdysvaltojen johdolla solmittuun Daytonin rauhansopimukseen. Väkivalta on pysynyt poissa, mutta sopimusta ei juuri juhlita. Se loi mahdottoman valtion.

Väkiluvultaan Suomea pienempi Bosnia ja Hertsegovinan valtio jaettiin kahteen itsenäiseen osaan, Serbitasavaltaan ja Bosnia-Hertsegovinan liittovaltioon. Erilliskaupunki Brčko ei kuulu kumpaankaan osaan. Valtion sisällä on siis tasavalta, liittovaltio ja erilliskaupunki. Liittovaltio jakaantuu kymmeneen itsehallinnolliseen kantoniin.

Hallinnollinen hirviö, kiertävä presidenttiys ja ihmisten rekisteröinti ”etnisen” ryhmän mukaan ovat olleet omiaan luomaan valtion, joka on jatkanut sodan asetelmia ilman suoranaista väkivaltaa. Etninen puhdistus sementoitiin nationalistien ajamiin valtiorakenteisiin. Sodan jälkeen kehitys on ollut kivuliasta. Bosnian valtion rakenne on todettu EU-jäsenyyden kannalta mahdottomaksi.

Daytonin sopimuksessa säänneltiin kaikkea valuuttakursseista lähtien, mutta ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan kannalta tärkeimmät asiat jäivät sodanaikaiseen tilaan.

Pahin tilanne on koulutuksessa. Bosnian koulut jaettiin etulinjojen mukaan kolmeen toisiaan kohtaan vihamielisesti suhtautuvaan opetusohjelmaan, joita on opetettu jopa samassa rakennuksessa. Kouluhallinnossa on edelleen laskutavasta riippuen 12 tai 13 opetusministeriä.

Sodan jälkeen historian oppikirjoja päätettiin ”siivota”. Uusien kirjojen painamiseen ei aina ollut rahaa eikä aikaa. Kirjoista määrättiin sotkettaviksi sivut, joiden todenperäisyys oli kyseenalainen. Lapset toki oppivat lukemaan sotketut osiot ikkunaa vasten.

Me 1990-luvulla Bosniassa toimineet näimme karulla tavalla, miten historia kaivettiin puolustamaan karmeimpia ihmisoikeusrikkomuksia. Ottomaaneille Kosovo Poljessa vuonna 1389 hävityn taistelun 600-vuotismuistojuhlasta alkoi Slobodan Miloševićin Suur-Serbian rakentaminen.

Sodan aikana Bosnian kroaatit pommittivat idän ja lännen historiallista yhteyttä 1500-luvulta alkaen symboloineen Mostarin sillan. Olemme olleet mukana rakentamassa Mostariin United World College -liikkeeseen (UWC) kuuluvaa rauhankoulua. Koulu on tuonut nuoret yhteisiin luokkahuoneisiin jo 15 vuotta. Työtä pitää jatkaa, sillä Mostarin UWC-lukio on edelleen ainoa kaikille väestöryhmille avoin koulu ja siten esimerkki suunnasta, johon koulujärjestelmä voisi kehittyä.

Jakaantuneen koulujärjestelmän vankeina olevat nuoret kärsivät koko ajan enemmän, kun koulutuksen laatu heikkenee ja resurssit valuvat hallinnon ylläpitoon. Maan poliittiset päättäjät ovat kieltäytyneet käsittelemästä Bosnian murskaavia Pisa-tuloksia.

Mahdottoman valtion luoneen kansainvälisen yhteisön pitäisi auttaa bosnialaisia valtionsa korjaamisessa. Nationalistiset poliitikot puolustavat nykyisiä rakenteita, koska he hyötyvät niistä.

Mostarissa käydään joulukuussa paikallisvaalit ensi kertaa yli kymmeneen vuoteen. Bosnian jakoa ylläpitäneet suurvaltaintressit ovat vaikuttaneet jopa siihen, keitä sotarikoksista on asetettu syytteeseen ja tuomittu.

Daytonin rauhansopimus onnistui toki siinä, että sota päättyi. Kestävää rauhaa ei kuitenkaan ole ilman historian vääryyksien yhteistä käsittelyä, ihmisoikeuksia ja yhteiskunnan rakentamista tukevaa koulujärjestelmää.

Elisabeth Rehn ja Pilvi Torsti

Kirjoittajat ovat toimineet Balkanilla ja Bosniassa monissa rauhankehitykseen liittyvissä tehtävissä 1990-luvulta lähtien.

