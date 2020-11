Kiitos korona – vuosi 2020 on ollut ihanan huoleton

Koronaviruskriisin keskellä tavanomaiset arkimurheet tuntuvat enintään taustakohinalta.

Mitäpä sitä kaunistelemaan – kulunut vuosi on ollut ennätyksellisen ankea, eikä se siitä enää paremmaksi muutu.

Koronaviruskriisin riepottelemasta todellisuudesta on liki mahdotonta löytää valoisia puolia, mutta yksi on. Vuosi 2020 on opettanut suhteellisuudentajua. Arjen murheet, jotka vielä vuonna 2019 olisivat aiheuttaneet kroonista päänvaivaa, ovatkin vuonna 2020 joutavaa taustakohinaa. Kerron esimerkkejä.

Ongelma: Autosta kuuluu omituista natinaa.

Minä 2019: Pari mäntää, vaihteisto ja suuri osa akseleista on tulessa, ja auto leimahtaa ilmiliekkeihin juuri, kun joukko partiolaisia ylittää suojatietä edessäni.

Minä 2020: Varmaan se loppuu kohta.

Ongelma: Pyörän ohjaustanko kääntyy tahmeasti.

Minä 2019: Ongelma eskaloituu juuri, kun tykitän viittäkymppiä alamäkeen, minkä seurauksena törmään sekä puuhun että valotolppaan ja kärsin mittavia sisäelinvaurioita.

Minä 2020: Ohjaan kehollani.

Ongelma: Saunan kiuas tuntuu hiipuvan.

Minä 2019: Vastukset ovat terminaalivaiheessa, ja muutaman viikon 50-asteisten löylyjen jälkeen palaa sekä talo että enin osa naapurustoa.

Minä 2020: Enemmän aikaa saunassa.

Ongelma: Paino nousee hallitsemattomasti.

Minä 2019: Ikä on ottanut voiton ja keho aloittanut vääjäämättömän matkansa kohti tuhoa. Seuraavaksi – luultavasti jo lähiviikkoina – menevät nivelet ja liikuntakyky.

Minä 2020: Uusia vaatteita!

Ongelma: Lehdet ovat haravoimatta ja lisää tulee.

Minä 2019: Naapurustossa puhutaan. Halveksunnasta leimahtaa kaunan spiraali, joka löytää kaikupohjaa yli kaupunginosarajojen. Edessä on yksinäinen loppuelämä, jossa tervehdykset vaihtuvat mulkoiluksi ja naapuriapu postilaatikosta katoaviksi sanomalehdiksi.

Minä 2020: Luonto se on mestarilannoittaja.

Ongelma: Kainalossa vihloo omituinen särky.

Minä 2019: Kuolema korjaa.

Minä 2020: Kainalosärky ei ole koronaoire!

Kirjoittaja on HS:n uutispäällikkö.