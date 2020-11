Ilman kuntalisää hoitovapaalle jääminen on mahdollista lähinnä hyvätuloisille perheille korkeiden asumiskustannusten Helsingissä.

Kokoomus, vihreät ja sosiaalidemokraatit ovat median mukaan tuomassa Helsingin valtuustoon ehdotuksen, joka käytännössä lähes hävittäisi kotihoidon tuen Helsinki-lisän. Helsinki-lisä on mahdollistanut lapsen hoitamisen kotona vanhempainvapaan jälkeen kaksivuotiaaksi asti. Kuntalisää voisi jatkossa saada vain alle yksivuotiaan lapsen hoitamiseen. Tämä tarkoittaa useimmissa perheissä vain parin kuukauden pituista aikaa vanhempainvapaiden jälkeen. Ilman kuntalisää hoitovapaalle jääminen on mahdollista lähinnä hyvätuloisille perheille korkeiden asumiskustannusten Helsingissä.

Lasten kotihoitoa ja päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta ei tule asettaa vastakkain. Useimmat perheet käyttävät lapsen eri elämänvaiheissa niistä molempia. Harva lapsi menee päiväkotiin alle yksivuotiaana heti vanhempainvapaan päätyttyä. Lähes 90 prosenttia perheistä käyttää Suomessa kotihoidon tukea. Vähän yli kymmenessä prosentissa perheistä kotihoidon tukea käytetään vain 1–4 kuukautta.

Helsingin taloustilanne on vaikea koronaviruskriisin vuoksi. Lapsiperheisiin rajusti kohdistuvaa kotihoidon tuen kuntalisän leikkaamista ei voi perustella säästötoimena. Tutkimusten mukaan kotihoidon tuen taso vaikuttaa siihen, miten pitkään perhe hoitaa lastaan kotona kotihoidon tuella. Kuntalisän leikkaus kasvattaisi merkittävästi varhaiskasvatuspaikkojen kysyntää ja kustannuksia. Leikkaus lisännee myös toimeentulotuki- ja asumistukimenoja.

Helsingissä on ollut suuria vaikeuksia vastata perheiden palvelutarpeisiin viime vuosina. Yhä useampi vanhempi on joutunut siirtämään töihin paluuta, koska lapselle on osoitettu päiväkotipaikka kohtuuttoman kaukaa kotoa. Tavoite lähipäiväkotiperiaatteen noudattamisesta on jäänyt puheiden tasolle. Helsingin varhaiskasvatus on suurissa ongelmissa ensi vuonna, jos vanhemmat ajetaan tukileikkauksilla hakemaan yksivuotiaille lapsilleen paikkaa päiväkodista.

Keskustan valtuustoryhmä ei tule kannattamaan Helsinki-lisän leikkaamista. Leikkauksen toteutuessa kaupungin budjetissa olisi osoitettava merkittävä lisärahoitus varhaiskasvatuspaikkojen lisäämiseen ja uusien päiväkotien rakentamiseen.

Terhi Peltokorpi

sivistys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija, kätilö (amk)

kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja (kesk), Helsinki

