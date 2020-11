Puoluelain uudistus on arveluttava, sillä yhden asian liikkeen voi pian rekisteröidä puolueeksi todella helposti

Jokainen meistä on seurannut, kuinka helppoa on sosiaalisessa mediassa kerätä 5 000 kannattajaa jollekin idealle.

Päivi Leino Sandberg, Jarno Limnéll ja Hanna Wass kirjoittivat (HS Mielipide 11.11.), että puoluelain uudistuksessa pitää huomioida kybervaikuttamisen ja demokratiahäirinnän uhka.

Uudistuksessa on kyse puoluelain kolmannen pykälän muuttamisesta. Se sisältää yhden merkittävän asiallisen muutoksen, joka on kaukana teknisestä muutoksesta, vaikka se siltä saattaa joistakin näyttää. Se on siirtyminen puoluerekisteröinnissä 5 000 käsin allekirjoitetun kannattajakortin sijasta 5 000 kannatuskortin sähköiseen keräämiseen verkkopalvelussa.

Mielipidekirjoituksessa todettiin, että ”demokratiahäirinnän kannalta puoluelain uudistukseen liittyy ilmeisiä ongelmia. Esimerkiksi erilaisten puolueiksi naamioitujen toimijoiden ilmaantuminen on mahdollista, kun äänten kerääminen helpottuu eikä vaadi enää henkilökohtaista kohtaamista.”

Olen aivan samaa mieltä. Esitin asian eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 24. syyskuuta sen kuullessa minua. Yhden asian liikkeen rekisteröityminen puolueeksi helpottuu olennaisesti sähköisten kannatusten myötä. Jokainen meistä on seurannut, kuinka helppoa on so­siaalisessa mediassa kerätä 5 000 kannattajaa jollekin idealle.

Aikoinaan puoluelakia valmisteltaessa 1960-luvun lopulla otettiin lähtökohdaksi, että 5 000 kannattajan vaatimus on yhtäältä riittävän korkea, jotta puoluerekisteriin rekisteröitäisiin vain sellaisia yhdistyksiä, joilla on aito ja merkittävä kannatus, mutta toisaalta riittävän matala, jotta uusien merkittävien puolueiden perustamista ei tehtäisi käytännössä mahdottomaksi. Näin on myös tapahtunut. Tätä ei pian voimaan tuleva uudistus enää täytä.

Tulossa oleva puoluelain kolmannen pykälän muutos mahdollistaa kaksi muutosta poliittisessa järjestelmässämme.

Ensiksikin yhden asian liikkeen rekisteröityminen puo­lueeksi helpottuu olennaisesti sähköisten kannatusten myötä. Kun rekisteröinti puolueeksi on ilmaista, menettely olisi todella helppoa. Yhden asian liikkeet pyrkivät julkisuuteen, ja rekisteröityminen puolueeksi olisi tällainen temppu. Samalla ne pääsisivät vaaleissa puoluelain kymmenennen pykälän tasapuolisuusvaatimuksen nojalla Yleisradion vaaliohjelmiin, vaikkakaan eivät ohjelmallisten syiden vuoksi yhdessä suurten puolueiden kanssa.

Olemassa olevan puolueen hajottaminen kävisi helpoksi. Useissa puolueissa on erilaisia mielipidesuuntauksia. Jos eriävistä käsityksistä ei voitaisi sopia, olisi todella helppoa erota ja perustaa uusi puolue omine kannattajineen. Jo sillä uhkaamisella voisi olla vaikutusta.

Käsitykseni on, että 5 000 käsin allekirjoitettua kannattajakorttia vastaa menettelyllisesti suunnilleen 20 000 sähköistä kannattajakorttia. Esitin tämän myös perustuslakivaliokunnalle. Lukumäärä on sama kuin valitsijayhdistyksen perustamiseen tasavallan presidentin vaalissa.

Puolueen perustamiseen tulossa olevat vaadittavat 5 000 sähköistä kannatusta eivät myöskään ole oikeassa suhteessa kansalaisaloitteeseen eduskunnalle vaadittavaan 50 000 sähköiseen kannatukseen nähden.

Juna mielipidekirjoittajien ja allekirjoittaneen käsitysten ohi näyttää kuitenkin jo kulkeneen. Uudistus on tulossa. Toivottavasti pelkomme sen suhteen osoittautuvat aiheettomiksi.

Lauri Tarasti

ministeri, vaali- ja puoluelainsäädännön asiantuntija, Helsinki

