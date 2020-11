Kriisiajat eivät kohtele ihmisiä ja perheitä tasaveroisesti: yksillä on aiempaa enemmän yhteistä aikaa ja läheisyyttä, toisilla ongelmat kasaantuvat.

Tiedätkö mitä, kysyi lapsen kaveri pihalla alkuviikosta. Että eilen joku keksi sellaisen rokotuksen, että koronavirus menee pois kaikista ihmisistä, kaupoista ja lentokoneista, ja sitten me voidaan taas mennä jumppaan ja lomalle, hän jatkoi.

Lapsi oli nähtävästi kuullut viikon ilouutisen ja ilahtunut siitä yhtä paljon kuin pörssit ja asiantuntijat maailmanlaajuisesti. Maanantaina lääkeyhtiöt Pfizer ja Biontech ilmoittivat väliarviotuloksen, jonka mukaan niiden kehittämä rokote antaa ihmisille yli 90-prosenttisen suojan koronavirustaudilta.

Viisivuotiaan analyysiä koronavirusajasta pihalla kuunnellessani pohdin taas, mitä lapsille ja nuorille jää mieleen pandemian ajasta. Heidän tähänastisen elämänsä mittakaavassa ajanjakso tulee olemaan niin pitkä, että jonkinlainen sukupolvikokemus tästä kaikesta taitaa tulla.

Olin alakouluikäinen 1990-luvun lamavuosina. Ymmärsin vasta paljon myöhemmin, miten perustavanlaatuisia eroja oli siinä, miten nuo vuodet kohtelivat meitä lapsia samankin lähikoulun sisällä. Osalle meistä jäi mieleen vain haaleita yksityiskohtia, kuten kouluissa pakastettu maito. Toisten perheitä aika moukaroi niin, että jäljet jäivät monin tavoin pysyviksi.

1990-luvun lamavuosia ei tietenkään voi suoraan verrata koronavirusepidemian aikaan, mutta kriisiajoille yhteistä on, että ne eivät kohtele ihmisiä ja perheitä tasaveroisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tällä viikolla julkaisema laaja raportti tarkastelee koronavirusvuoden vaikutuksia hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen.

Raportti todentaa tutkimusten ja asiantuntija-arvioiden pohjalta sitä, mistä puhuttiin erityisesti keväällä etäkoulun aikaan: hyvinvointierot kasvavat, kun poikkeusaika luo uudenlaista ja joillekin ehkä parempaakin arkea mutta tuo ongelmia toisaalle. Usein syventää niitä siellä, missä vaikeuksia oli jo valmiiksi.

Perheiden kantokyky ja resilienssi muutosten tapahtuessa on vaihtelevaa. Toimeentulohuolet, lomautukset tai työttömyys, tukipalveluiden saatavuuden heikkeneminen sekä etäkoulu- ja etätyöjaksot ovat koetelleet perheitä eri tavoin.

Monessa perheessä yhdessä vietetty aika on lisääntynyt, kiireen tunne vähentynyt ja elämänhallinta vahvistunut. THL:n julkaisemassa raportissa 40 prosenttia lapsiperheiden vanhemmista kertoi, että perheellä on entistä enemmän yhteistä aikaa. Joillekin käpertyminen kodin seinien sisälle on ollut myös myönteinen muutos. Yläkouluikäisistä yli 60 prosenttia kertoi poikkeusolojen lisänneen perheen kanssa vietettyä aikaa, ja moni kertoi olevansa nyt aiempaa läheisempi vanhempiensa ja perheensä kanssa.

Osalle lapsista ja nuorista muutos on tarkoittanut kasautuvia ongelmia: pahaa oloa, huolta omasta tai perheenjäsenen henkisestä hyvinvoinnista tai toimeentulosta sekä esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmia tai väkivaltaa perheessä.

Keväällä näkyväksi tuli, miten koulu on paljon enemmän kuin pelkkä oppilaitos. Koulu tukitoimintoineen kannattelee osaa lapsista tarjoamalla rutiinit, kasvuyhteisön, lämpimän aterian ja turvallisia aikuisia. Viidesosa yläkouluikäisistä on kertonut tänä vuonna kohtalaisista tai vaikeista ahdistuneisuusoireista, kun viime vuonna tehdyssä kouluterveyskyselyssä niistä kertoi vain joka kahdeksas yläkoululainen.

Poikkeusvuosi kasaa avun ja tukipalveluiden tarvetta lähitulevaisuudessa. Nykylasten sukupolvikokemusta tulee määrittelemään, kuinka kauan poikkeusaika kestää, miten ongelmiin pystytään puuttumaan ja miten pahasti ne osalla perheistä mahdollisesti kasautuvat.

Kriisiaikojen vaikutukset tulevat näkyviin paitsi akuutisti myös viiveellä ja pitkäaikaisina vaikutuksina. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan viime kevään kokemukset näkyvät nyt koulussa ja kouluterveydenhuollossa sekä lastensuojelussa, ja poikkeusolot heijastuvat lasten ja nuorten hyvinvointiin tulevinakin vuosina.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.