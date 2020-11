Magnus von Wrightin hauta on unohdettu

Taidemaalari ja ornitologi Magnus von Wright (1805–1868) oli yksi 1800-luvun suomalaisen maalaustaiteen keskeisistä nimistä. Hänen lintukuvituksensa ja maisemamaalauksensa tunnetaan yhä, ja ne herättävät ihastusta sukupolvesta toiseen. Myös von Wrightin Helsinki-maalauksia pidetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaina.

Magnus von Wright on haudattu Hietaniemen hautausmaalle. Muistomerkin haudalle suunnitteli kuvanveistäjä Walter Runeberg. Vaikuttaa siltä, että hauta on nyt unohdettu: kumpu kasvaa rikkaruohoa ja kaunis hautakivi on sammaloitunut.

Kirkkolain mukaan yksittäisen haudan ja sillä olevan muistomerkin kunnosta ja hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Joskus hautoja hoitavat esimerkiksi yhteisöt.

Von Wrightin tapauksessa voisi kuvitella, että Suomen kulttuuri- tai tiedepiireistä löytyisi yhteisö tai seura, joka ottaisi huolehdittavakseen haudan hoidon. Magnus von Wright on merkittävä henkilö Suomen tieteen ja taiteen historiassa.

Juhani Styrman

kaupunkiopas-tietokirjailija, Helsinki

