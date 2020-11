Vastustamme kaikkia ahmojen tappamisen poikkeuslupia, kunnes ahmakanta on poronhoitoalueella selkeästi elpymässä.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää jälleen erittäin uhanalaisen ahman metsästyksen sallimista poronhoitoalueella. Esitys on paitsi luonnon monimuotoisuuden suojelun näkökulmasta kestämätön myös ristiriidassa korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksen kanssa.

Ahmoja elää nyt Suomessa noin 390 yksilöä ja niistä poronhoitoalueella noin kolmasosa. Saimaannorppaakin harvinaisempi ahma ehti olla 35 vuotta täysin rauhoitettu, kunnes vuodesta 2017 lähtien ahmojen tappamiseksi on myönnetty vuosittain kahdeksan poikkeuslupaa.

Maa- ja metsätalousministeriö perustelee metsästystä tarpeella vähentää porovahinkoja. Tähän mennessä on jo tapettu 32 ahmaa. Nyt ministeriö esittää jälleen kahdeksan poikkeusluvan kiintiötä poronhoitoalueen pohjois- ja itäosiin.

Koska ahma on pitkäikäinen ja hidas lisääntymään, usean vuoden metsästyksen vaikutukset kertautuvat ja näkyvät jo selvästi: Tunturi-Lapin ahmakanta on taantunut pyynnin aikana jopa neljänneksellä. Poronhoitoalueen eteläpuolella Suomen ahmakanta on viime aikoina ollut hitaassa kasvussa.

Ahmojen tappolupia on myönnetty myös sellaisille Natura 2000 -alueille, joiden perustelajina ahma on. Näiden alueiden yhtenä tehtävänä on turvata ahmojen elinympäristö. Neljän talven aikana 20 ahmaa on tapettu tällaisilla alueilla.

Ympäristöjärjestö WWF:n tulkinnan mukaan maa- ja metsätalousministeriön tämänvuotinen metsästyskiintiötä koskeva esitys ei huomioi korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) linjauksia.

KHO totesi maaliskuussa, ettei vuonna 2017 Natura 2000 -alueelle myönnetty poikkeuslupa ahman tappamiseen ollut lainmukainen. Poikkeuslupa olisi edellyttänyt Natura-arviointia. Arvioinnilla varmistetaan, ettei poikkeusluvalla heikennetä suojelun kohteena olevia luontoarvoja – joihin siis ahmakin kuuluu.

Tästä huolimatta maa- ja metsätalousministeriö ei uusimmassa esityksessään selväsanaisesti edellytä poikkeusluvat myöntävää Suomen riistakeskusta vaatimaan Natura-arviointia. Ilman arviointia luvan myöntämistä Natura-alueelle, jonka suojeluperusteena ahma on, voidaan pitää tietoisena niskurointina korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä vastaan.

Vastustamme kaikkia ahmojen tappamisen poikkeuslupia, kunnes ahmakanta on poronhoitoalueella selkeästi elpymässä.

Ahman suojelun ja porotalouden yhteen sovittamiseen on haettava kestävämpiä ratkaisuja kuin erittäin uhanalaisen lajin metsästys. Yksi ratkaisu olisivat reviiripohjaiset eli ahman onnistuneiden pesintöjen määrän perusteella paliskunnille maksettavat porovahinkojen korvaukset.

Raija-Leena Ojanen

oikeudellinen neuvonantaja

Petteri Tolvanen

ohjelmapäällikkö, WWF Suomi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.