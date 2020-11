Vieraskynä

Kompleksiset ongelmat vaatisivat yli hallituskausien kestävää poliittista tavoitteenasettelua ja lainvalmistelua.

Lainvalmistelun ongelmat ovat nousseet julkiseen keskusteluun erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja eduskunnan tiedonsaantioikeutta koskevan keskustelun yhteydessä. Kritiikin kohteina ovat olleet hallituksen esitysten suhde perustuslakiin, lainvalmisteluprosessin kiire ja puutteelliset vaikutusarvioinnit.

Ongelmien ratkaisemiseksi on pyritty vahvistamaan lainvalmistelijoiden koulutusta ja perustettu lainsäädännön arviointineuvosto sekä elvytetty komitealaitoksen käyttöä. Nämä toimenpiteet eivät yksin riitä. Lainvalmistelun ongelmat ovat syvällä, ja niiden ratkaisemiseksi koko järjestelmä on hahmotettava uudelleen.

Lainvalmistelussa on tunnistettavissa kolme keskeistä valuvikaa. Valmistelu selviää varsin mallikkaasti yksinkertaisista lakihankkeista, kuten kansainvälisten sopimusten voimaan saattamisista ja yhden ministeriön alaan kohdistuvasta sääntelystä, mutta ajautuu vaikeuksiin kohdatessaan kompleksisia ongelmia. Lainvalmistelussa ei tehdä eroa sen suhteen, onko kyseessä kesy, sotkuinen vai niin sanottu viheliäinen ilmiökokonaisuus. Osittain tämän vuoksi viheliäisten ongelmien, kuten sote-uudistuksen, kohdalla ollaan vaikeuksissa.

Ongelmana on myös, että politiikka- ja lainvalmistelua ei eroteta riittävästi toisistaan. Lainsäädäntöprosessiin on tuotu asioita, joita pitäisi tarkastella erillisessä poliittisessa valmistelussa laajempien yhteiskunnallisten tavoitteiden hahmottamiseksi. Tilannetta ovat sekoittaneet ministereiden poliittisten avustajien määrän kasvu sekä epäselvyydet poliittisen ohjauksen ja virkamiesvalmistelun suhteesta. Pahimmillaan poliittista valmistelua tehdään samanaikaisesti lainvalmistelun kanssa, mikä on johtanut poliittiseen mikro- tai ristiohjaukseen huolellisen lainvalmistelun sijaan.

Suomessa ei ole menettelytapaa, jolla pohdittaisiin, mikä olisi soveltuvin sääntelykeino kunkin ilmiön ratkaisemiseksi. Joskus se voi olla laki, toisinaan taas taloudellisten kannustimien tarjoaminen – ja nykyään yhä useammin itsesääntely. Ministeriövetoisessa sääntelyn kehittämisessä lailla sääntely tuntuu olevan patenttiratkaisu. Vaihtoehtoja ei ainakaan systemaattisesti etsitä.

Laajojen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen edellyttäisi säädösajattelun ja poliittisen valmistelun uudelleen hahmottamista. Suurten yhteiskunnallisten hankkeiden yhteydessä tulisi jo hyvissä ajoin käynnistää erilaisten jälkiarvioitujen kokeilujen sarja, josta saataisiin luotettavaa tietoa vaihtoehtoisten poliittisten linjausten vaikutuksista.

Samalla yhteistä näkemystä uudistusten päämääristä tulisi rakentaa erilaisten joukkoistamista hyödyntävien osallistumisalustojen kautta. Tällaiset digitaaliset alustat sopisivat nykypäivään paremmin kuin vanha komiteamalli.

Poliittisia, yli hallituskausien ulottuvia päämääriä tulisi hahmotella erillään lainvalmistelusta. EU:n ja monen OECD-maan soveltamat vihreät ja valkoiset paperit olisivat selkeitä poliittisen tavoitteen ilmaisun välineitä. Näissä asiakirjoissa määritellään kehittämisen linjaukset ja tarkastellaan sääntelyvaihtoehtoja. Parasta yli hallituskauden mittaisissa, yhteiskuntasopimusta muistuttavissa tavoitteiden ilmauksissa on tietämättömyyden verho: osapuolet eivät tiedä asemiaan – esimerkiksi sitä, ovatko hallituksessa vai oppositiossa – sopimusten kautta toteutuvassa yhteiskunnassa.

Lakiesitysten vaikutuksia olisi kyettävä systemaattisesti arvioimaan ennen lakien valmistumista, niitä toimeen pantaessa ja toimeenpanon jälkeen. Muutoin on mahdotonta oppia, mikä toimii, milloin ja kenelle. Hallitusohjelmassa luvattu jälkiarviointijärjestelmä on askel kohti toivottua sääntelyoppimista.

Kyse ei ole vain teknisestä sääntelyprosessin kehittämisestä vaan avoimen yhteiskunnan vahvistamisesta, oikeusvaltioperiaatteen tukemisesta ja tätä kautta kansalaisten ja yritysten luottamuksen lisäämisestä. Nämä kaikki ovat suomalaisen demokratian kulmakiviä.

Anssi Keinänen ja Petri Uusikylä

Keinänen on lainsäädäntötutkimuksen ja empiirisen oikeustutkimuksen professori Itä-Suomen yliopistossa ja Uusikylä tutkimusjohtaja Vaasan yliopistossa.

