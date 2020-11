Kun olen käyttänyt yhden viikkotunnin sosiaalisten taitojen kehittämiseen, olen parhaimmillaan saanut päivittäin saman verran lisää aikaa rauhallista, turvallisessa ympäristössä tehtävää opetusta varten.

Koulukiusaamisen poistaminen on täysin mahdollista. Ensinnäkin koko koulun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön pitää sitoutua yhteisiin tavoitteisiin. Ajatukset siitä, että eihän sitä kokonaan saada loppumaan, pitää heittää romukoppaan.

Oman kokemuksen perusteella tarjoan lääkkeeksi yhden viikkotunnin tunne- ja turvataitojen, sympatian ja empatian, sosiaalisen kanssakäymisen, tunteiden säätelyn ja toisten huomioon ottamisen oppiainetta. Olen toiminut yhdeksän vuotta luokanopettajana ja kolme vuotta erilaisissa lyhytaikaisissa tehtävissä alakoulussa. Näistä vuosista seitsemänä olen järjestelmällisesti opettanut kyseisiä asioita yhden viikkotunnin verran. Tulokset ovat olleet erinomaisia.

Pääsääntöisesti kollegat ovat olleet sitä mieltä, ettei tuntikehykseen pysty ottamaan tällaista viikkotuntia, koska se vie liiaksi aikaa. Väärin. Kun olen käyttänyt yhden viikkotunnin eli 45 minuuttia sosiaalisten taitojen kehittämiseen, olen parhaimmillaan saanut päivittäin sen 45 minuuttia lisää aikaa rauhallista, turvallisessa ympäristössä tehtävää opetusta varten.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Omassa työssäni olen nähnyt tämän ensimmäisenä työtäni ohjaavana tekijänä. Opetussuunnitelman toteuttaminen on kiinni siitä, että tämä toteutuu. Silloin oppimisen esteet on poistettu: ristiriitatilanteet vähenevät niin, että oppitunnit sujuvat oppimisen merkeissä.

Välitunnit vietetään muutoin kuin ristiriitoja selvittelemällä, ja koulupäivän päätteeksi voidaan lähteä hyvillä mielin kotiin. Myös oppilaat, joilla on hankaluuksia oman toiminnan ohjauksessa tai hallinnassa, pystyvät oppimaan ja toimimaan turvallisessa ympäristössä paremmin.

On paljon materiaaleja, joiden avulla voidaan pitää koko lukuvuoden aikaiset tunnit valmiiksi mietityillä aineistoilla. Vaihtoehtoisesti löytyy materiaaleja, joista opettajat voivat rakentaa mieleisiään kokonaisuuksia. Jos näitä ei vapaaehtoisesti käytetä, ei mielestäni ole muuta mahdollisuutta kuin sisällyttää tämä tuntikehykseen.

Tunnetaitojen systemaattinen opetus pitää aloittaa jo varhaiskasvatuksesta ja sen pitää jatkua ainakin läpi alakoulun. Vain pitkäjänteisellä työllä saadaan pysyviä tuloksia.

Irja Remekselä

Helsinki

