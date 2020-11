Toden erottaminen tekaistusta on yhä vaikeampaa

Mediakasvatusta pitäisi olla koulussa enemmän.

Ennen media tarkoitti lehdistöä, radiota ja televisiota. Kansalainen oli kartalla maailmasta.

Nykyisessä internetin mukanaan tuomassa tietotulvassa on vaikeampi erottaa totta tekaistusta. Voi tulla höynäytetyksi, mutta sitähän me emme halua uskoa.

Jos on ikänsä jättänyt sanomalehdet lukematta ja uutiset seuraamatta, voi olla vaikea erottaa riippumatonta tietoa propagandasta.

Mediakasvatusta pitäisi olla koulussa enemmän, koska mobiililaite on hyväksytty opetusvälineeksi. Myös sisältöön pitäisi antaa käyttäjäkoulutusta. Lapsi on usein arvostelukyvytön valikoimaan suuresta tietotulvasta sitä oikeaa. Älypuhelin ei ole mikä tahansa sähköaapinen, joka on kaikkien repussa samanlainen.

Kännykkä on kätevä ja tehokas aivopesusaippuan väline. Netti vaahtoaa ja poikii skandaalikuplia, joissa on oikeaa vain aihe mutta käsittely yksipuolista ja päämäärähakuista. Internetistä voi hakea tukea arveluttavillekin mielipiteille ja löytää niitä.

Kaikki aikuisetkaan eivät osaa suhtautua netin levittämään tietoon kriittisesti. Monet lukemaan tottumattomat niputtavat uutisankkurit matit, piat ja ripsat samaan nippuun epävirallisten uutistuottajien kanssa, jotka kehittelevät verkkoon uskottavan näköisiä uutisia saadakseen läpi tavoitteitaan. Uutistehtailu on näytetty toteen myös Yhdysvaltojen vaalien yhteydessä. Internet on oiva kanava levittää myös populistisia ajatuksia ja ratsastaa niillä paalupaikalle.

Aili Dammert

Ylivieska

