Kuvittele mielessäsi tilanne, jossa sinusta on julkaistu lukuisia kuvia ja videoita internetiin ilman lupaa. Osassa kuvista sinulla on ruma ilme, yhdessä olet alasti. Videoissa puolestaan näytetään kiukunpuuskia ja muita nolostuttavia hetkiäsi. Mitä tunteita tämänkaltainen hyökkäys yksityisyyttäsi vastaan sinussa herättäisi?

Kaikki tämä ei kuitenkaan ole pelkkää mielikuvitusta, vaan valitettavasti se on nykypäivänä raakaa todellisuutta kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa oleville ihmisolennoille: lapsille.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksella turvataan jokaisen lapsen oikeutta yksityisyyteen. Yksityisyyden suojalle ei ole sanatarkkaa määritelmää, mutta siihen katsotaan tyypillisesti kuuluvan muun muassa itseä koskevien tietojen kontrollointi ja arvokkuuden tunteen säilyttäminen. Mikäli siis sosiaalisessa mediassa julkaiset ilman lapsen suostumusta häntä koskevia tietoja esimerkiksi kuvan muodossa, tulet loukanneeksi lapsen yksityisyyttä.

Näin on myös silloin, jos kyseessä on oma tai tuttusi lapsi. Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä itseään koskevissa asioissa, ja ne on otettava huomioon iän ja kehitystason mukaisesti.

Harva yläkouluikäinenkään kuitenkaan vielä ymmärtää internetin laajuutta ja sen riskejä, saati sitten vielä puhumaan opetteleva taapero. Pienen lapsen ”lupa” julkaista itsestään kuvia on siis yhtä tyhjän kanssa.

Mitä haittoja lapselle sitten näistä sisällönjulkaisuista voi olla? Ilmeisin ongelma liittyy sosiaalisen median rakenteeseen. Kaikki, mitä nettiin kerran pannaan, pysyy siellä ikuisesti. Tämän päivän alakoululaisten koko elämänkaari saattaa olla nähtävillä heidän vanhempiensa sometileillä, mukaan lukien vauvaiän vaippakuvat ja itkupotkuraivovideot. Vanhemmista nämä julkaisut saattavat olla hurmaavia ja herttaisia – kouluikäisistä lapsista mitä todennäköisimmin noloja ja omanarvontuntoa alentavia.

Lapset saattavat joutua jopa kiusatuksi tällaisten kuvien ja videoiden takia.

Vanhemmat saattavat myös ajattelemattomuuksissaan paljastaa lapsen arkaluonteisimpia henkilötietoja, kuten terveydentilaa koskevia tietoja. Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto antoi meille tänä syksynä ikävän muistutuksen siitä, mihin henkilötietojen vääriin käsiin joutuminen voi johtaa.

Ei ole myöskään ollenkaan tavatonta, että kuvat ja videot vähäpukeisista lapsista päätyvät lapsipornografiaa sisältäville sivustoille. Tällaisia seuraamuksia tuskin kukaan haluaa aiheuttaa lapselleen.

Tällä viikolla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa. Me Planin vapaaehtoiset haluamme herättää aikuiset pohtimaan, miten lapsille taattaisiin oikeus yksityisyyteen sosiaalisessa mediassa.

Lapsen elämän virstanpylväiden ikuistaminen ja niiden jakaminen on hyvä asia sinänsä, mutta on meidän aikuisten vastuulla varmistaa, etteivät nämä digitaaliset jalanjäljet johdata lasten luokse ikävyyksiä nyt tai tulevaisuudessa.

Arttu Kauppinen

Plan International Suomen vapaaehtoinen, Turku

