Piti lukea amerikkalaisen professorin kirja tajutakseen, miten iso asia sauna eli banja on Venäjän historiassa. Ethan Pollock väittää, että hänen teoksensa Without the Banya We Would Perish on ensimmäinen täysi­mittainen esitys aiheesta millään kielellä.

Edes Pietari Suuri ei länsi­maistaessaan tohtinut koskea saunaan. Oli jo nähty, mihin johti ristin­merkin tekotavan muuttaminen, ja sauna oli vielä pyhempi. Ollut ennen tsaareja ja jää heidän jälkeensä, sanottiin.

Länsimaissa nähtiin saunan todistavan venäläiset barbaareiksi. Karsaimmin katsottiin yhteissaunomista ja vihtomista, jota luultiin ruoskinnaksi.

Ruotsalainen Petrus Petrejus, ­hunningolle taipuvainen piispan poika, oli kirjassaan (1615) moittivinaan venäläisten naisten alttiutta siveettömyyteen. Terveitä he toki olivat ja ylimaallisen kauniita, valkeita ja soreita. Läntisen saunakatseen piiriin ei tainnut satoihin vuosiin osua yhtäkään babuškaa, jotka sentään ovat pitäneet Venäjän kansan hengissä.

Kun ranskalainen astronomi (ja pappi) moitti saunan villiyttä ja syntisyyttä ja julkaisi paisuttelevaa kuvitusta, keisarinna Katariina II vimmastui, vaikka oli syntyjään saksatar. Hän ei kuitenkaan pannut murhamiehiä perään, valistuksen aikaa kun elettiin, vaan julkaisi länsikielillä (ja nimimerkillä) pamfletin Antidote (Vastamyrkkyä).

Nationalismin valossa banja alettiin Venäjällä nähdä ikivanhana aitona asiana, jolla sai ylpeillä. Saunotettiin se Napoleon ihan kunnolla. Ei enää niin tuskailtu barbarian ja sivistyksen jännitteellä, mutta silti toisinaan häpeiltiin myös saunan kulta-aikana keisariajan lopulla. Yhä vielä pelätään brutaalin villin leimaa, jolla toisaalta rehennellään. Ja oli toki varjopuolia: lauteilla tehtiin hämäriä diilejä, prostituutio rehotti eri muodoissaan, oli fyysistä väkivaltaa. Jos ei meilläkään istuttu saunassa kuin kirkossa, niin kuin sanonta vaati, siellä vielä vähemmän.

Tulee mieleen, että Neuvostoliiton historian voi kirjoittaa yleisten saunojen näkökulmasta. Yhteiskunnan kipupisteet näkyivät paljaina.

Vaikka banja ei kuulunut Marxin kirjoitusten aiheisiin, mitä vuonna 1917 valiteltiin, periaatteessa bolševikit näkivät saunan keinona parantaa terveyttä ja hygieniaa. Niinpä suunnitelmiin kirjattiin mittavia rakennusohjelmia. Mutta edes Moskova ei ollut Strömsö, provinsseista puhumattakaan. Viisivuotishankkeet jumittuivat ja toiminta takkusi. Milloin ei tullut hanasta vettä, milloin puuttui kiukaasta lämpö.

Suomi mainitaan, mutta saunojen eroihin ei paneuduta. Kirjassa on Ni­kita Hruštšovin ensivierailun saunareissu, josta vanhoilliset syyttivät: Sta­lin ei olisi ikinä paljastanut itseään kapitalisteille. Puolustus iski takaisin: mieluummin diilejä alasti Kekkosen kanssa kuin täysissä pukeissa Hitlerin kanssa. KGB:n päällikkö todisti, ettei paljaina oltu koko ajan: saunassa oli etuhuone, jossa saattoi juoda teetä.

Innokkain saunoja oli Boris Jeltsin, joka kehui vihtoneensa ankarasti kollegaansa Martti Ahtisaarta. Suomen presidentti ei näyttänyt kärsineeltä, amerikkalainen raportoi.

Mieltymys saunaan pehmensi idänsuhteita. Niin kai myös vielä yhteisempi mieltymys, sen ajan kuin sitä kesti. Petrejus jo huomasi, että sitä joka ei vedä päätään täyteen, ei kunnioiteta Venäjällä, ja maassa onkin sanonta: sinä et tahdo juoda, et siis pidä minua arvossa.

Suomen ja Neuvostoliiton sodanjälkeisten suhteiden historian voisi kirjoittaa alkoholin kestokyvyn näkökulmasta, eikä se olisi pilailua.

Nyt osaa katsoa Zinaida Serebrjakovan kuuluisaa maalausta (1913) Varšavskin saunasta. Yksitoista naista kankaan täydeltä, yli reunojenkin. Eivät flirttaile erotisoivalle katseelle, eivät myötäile venäläisen eliitin ylenkatsetta rahvasta kohtaan. Naisten voimaa arkitoimissa.

Kirjoittaja on poliittisen historian professori Helsingin yliopistossa.