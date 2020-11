Kun haastoin rekrytointipäätöksen työpaikallani, sain kuulla, että ”naisissa on aina se vaara, että puuttuvat vääriin asioihin”

Olen murtanut lasikattoja miehisellä alalla, mutta jaottelu sukupuolen mukaan on yhä iso epäkohta työelämässä.

Olen kovan vaivan ja pitkän taistelun jälkeen esimiesasemassa miehisellä alalla. Olen kuullut kaikki ”vitsit” siitä, miten olen vähintään reittä pitkin kivunnut asemaani.

Rekrytoin hiljattain lisää työntekijöitä tiimiini. Päällikköni hoiti haastattelut, ja olin vain kuuntelemassa.

Haastateltujen miesten kohdalla kysymykset koskivat lähinnä motivaatiota, työuraa ja harrastuksia. Tuli ensimmäinen nainen, ja ensimmäistä kertaa kuulin kysymyksen: ”Kuinka herkästi puutut ongelmatilanteisiin?” Oletin tämän kuuluvan vain haastatteluiden kehittymiseen. Tuli lisää miehiä, ja jälleen juteltiin lähinnä harrastuksista. Seuraavien naisten kohdalla kysymykset muuttivat muotoaan: ”Kuinka herkästi puutut epäkohtiin työpaikalla ja kuinka herkästi otat kommentteja itseesi?” Kunnes lopulta: ”Kuinka helposti loukkaannut?” Miesten kanssa keskusteltiin edelleen työhistoriasta.

Tässä kohtaa aloin jo olla varma, ettei tämä voi olla sattumaa. Meille päätyi töihin miespuolinen henkilö, vaikka naispuolinen olisi ollut pätevämpi. Kun haastoin päätöksen, päällikköni kommentoi, että ”naisissa on aina se vaara, että puuttuvat vääriin asioihin”. Ei todellakaan asiallista. Kaiken kruunasi kollegoitteni kommentti: ”Naisista ainoa ilo tällä alalla on silmänilo – miksi luulit itse päässeesi tähän asemaan?”

Tämäkö on syy, miksi olen asemaani päässyt? On hienoa, että ihmiset nähdään yhä enemmän ensisijaisesti ihmisinä, ei sukupuolirooleina. Mutta liian usein edelleen oletetaan, että naiset ovat herkkiä ja vain valittavat. En ymmärrä, miksi se, että olen nainen, vaikuttaisi kykyyni tehdä työtäni. Miehisillä aloilla meistä naisista ei ikinä tule päälliköitä ennen kuin murramme ne viimeisetkin lasikatot. Jaottelu sukupuolen mukaan työelämässä on iso epäkohta, joka täytyy korjata.

Lasikattojen murtaja

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.