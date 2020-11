Eläkkeensaajien keskusliiton Joonas Rentola ja Juha Viitanen peräsivät mielipidekirjoituksessaan ”Digituen antaminen on liikaa vapaaehtoisten harteilla” (HS 16.11.) julkisen vallan vastuuta digipalveluiden opastuksessa.

Kirjoittajien ehdottama opastuksen hybridimalli on toimiva – meillä on siitä kokemusta. Sen toimiminen kuitenkin edellyttää kunnan digiverkostoa, jossa on laaja osapuolten kirjo, mielellään myös sähköisiä palveluita tarjoavia yrityksiä. Hybridiopastus vaatii osapuolilta sitoutumista, arvostusta toisia kohtaan sekä panostusta viestintään.

Kunta voi tukea vapaaehtoistoimijoita koulutuksilla ja tarjoamalla tiloja maksutta. Meidänkään mielestämme digituki ei voi olla vain vapaaehtoisten harteilla, mutta palautteen perusteella vertaisopastajat ovat helposti lähestyttäviä ja opastavat ilman kiireen tuntua. Lisäksi vapaaehtoiset ylläpitävät opastaessaan omaa osaamistaan, mikä on heille suuri motivaatiotekijä.

Juulia Andersson

Nina Ziessler

Enter ry

