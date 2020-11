Kotidata on noudattanut Kaupan liiton ja palvelualojen ammattiliiton Pamin välistä kaupan alan työehtosopimusta jo vuosia ennen liittymistään Kaupan liittoon.

Suomen Kotidatassa pitkään käytyä työriitaa analysoinut pääkirjoitus ”Kotidata-kiista osoittaa, kuinka vaikeaa ammattiliitoille on pysyä mukana työelämän muutoksessa” (HS 16.11.) vaatii tarkennuksia niin Kotidatassa tehtävästä työstä kuin työtuomioistuimen ratkaisustakin.

Kotidata myy digiarjen laitteita ja palveluita pääasiassa kuluttaja-asiakkaille. Operaattoreita on sen yhteistyökumppaneina. Työ edellyttää myynti- ja asiakaspalveluosaamista sekä kodin tietoteknisten laitteiden tuotetuntemusta. Työ on erikoiskaupan, ei Ammattiliitto Pron väittämää ict-alan työehtosopimuksen (ict-tes) työtä. Kotidata on noudattanut Kaupan liiton ja palvelualojen ammattiliiton Pamin välistä kaupan alan työehtosopimusta jo vuosia ennen liittymistään Kaupan liittoon vuonna 2019.

Pääkirjoitus kuvasi työtuomioistuimen ratkaisua ja toimivaltaa kertoen, että ”yrityksen sopimus voi olla aivan hyvin kumman vain – Pamin tai Pron – kanssa” ja että työtuomioistuimen mukaan ”oikeudellisilla argumenteilla ei voi ottaa kantaa siihen, mitä sopimusta työntekijöihin pitäisi soveltaa”. Todellisuudessa työtuomioistuimen yksimielisen ratkaisun mukaan on riidatonta, että Kotidata harjoittaa toimintaa kaupan alan työehtosopimuksen soveltamisalalla ja että siellä tehtävään työhön voidaan soveltaa kaupan alan työehtosopimusta. Työtuomioistuimessa on aina tuomareina työnantaja- ja työntekijäliittojen edustajia.

Lisäksi ict-tesin toinen sopijapuoli, työnantajaliitto Palta, on sovittelussa todennut, että ict-tes ei sovellu Kotidatan toimintaan.

Työtuomioistuin voi ratkaista vain työnantajaliiton jäsenyyteen perustuvia työehtosopimuskiistoja. Se ei ota kantaa yleissitovien työehtosopimusten soveltamiseen, joten Pron tulisi viedä väitteensä ict-tesistä käräjäoikeuteen. Pro ei näin tee vaan jatkaa lakkoja ja syyttelyä sosiaalisessa mediassa.

Pron lakkomoukarointi kertoo työrauhajärjestelmän vakavista ongelmista. Pron ict-alan sopimusvastaava Mika Mäkelän lausunto ”vaikka Kotidata menisi tässä konkurssiin, lakkoilusta ei luovuta, sillä aina on tarjolla työttömyysturvaa” on vastuuton ja osoittaa avoimesti Pron järjestöpoliittisen ideologian.

Anna Lavikkala

työmarkkinajohtaja, Kaupan liitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.