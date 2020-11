Asiakas- ja potilastietonäkymät rakennetaan sen mukaan, mitä tietoja sote-ammattihenkilön työtehtävien hoitaminen edellyttää.

Professori Tomi Voutilainen toi HS:n jutussa (13.11.) esiin, että Apotissa olisi tullut ilmi monia tietosuojan kannalta ongelmallisia piirteitä ja että Apotissa olisi todettu huomattavia viiveitä tietojen siirtymisessä Kanta-palveluun.

Apotti on Suomen ja koko maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävä toiminnanohjausjärjestelmä. Sen toiminta perustuu roolikohtaisiin käyttöoikeuksiin: asiakas- ja potilastietonäkymät rakennetaan sen mukaan, mitä tietoja sote-ammattihenkilön työtehtävien hoitaminen edellyttää asiakkaan tai potilaan hoitamiseksi ja asiakas- ja potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Liittymän rakentaminen asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Kanta-järjestelmään ja siihen liittyvä auditointi ei automaattisesti paranna lähdejärjestelmän tietoturvallisuutta. Tietoturva syntyy teknisten ja toiminnallisten asioiden kokonaisuudesta sekä organisaatiokulttuurista.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sekä ammattilaisten työtehtävien tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta ongelmana on vanhentunut ja osin ristiriitainen lainsäädäntö. Käynnissä olevaan asiakastietolain uudistukseen kohdistuu kovia odotuksia. Lainsäädännön tulee tukea päivittäistä asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi tehtävää työtä.

Perustuslaissa on säädetty tietosuojasta ja oikeudesta yksityisyyteen. Muita perustuslaissa turvattuja perusoikeuksia ovat muun muassa oikeus elämään ja välittömään huolenpitoon sekä riittäviin sote-palveluihin.

Tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen tietosuoja on ollut vahvasti esillä, ja usein asioita tarkastellaan vain tästä näkökulmasta. Tietosuojaoikeudet eivät kuitenkaan nauti etusijaa suhteessa muihin perusoikeuksiin. Tietojärjestelmän käyttäjärooleja ja tietojen näkyvyyksiä ratkaistaessa tehdään perusoikeuksien välistä intressipunnintaa. Henkilötietojen suojan on oltava oikeassa suhteessa muihin perusoikeuksiin. Tietosuoja-asetuksenkin mukaan henkilötietojen käsittely on suunniteltava niin, että se palvelee ihmistä.

Potilasasiakirjamerkinnät tulee tehdä viivytyksettä, viimeistään viiden vuorokauden kuluessa siitä, kun potilas poistuu vastaanotolta tai palvelutapahtuma päättyy. Tiedot siirtyvät Apotista Kanta-palveluun vuorokauden sisällä merkintöjen ja tulosten valmistumisesta.

Vuonna 2021 tietojen arkistointi muuttuu lähes reaaliaikaiseksi. Toisinaan tietojen siirrossa ilmenee joko lähetys- tai vastaanottopäästä johtuen häiriöitä, jotka voivat viivästyttää arkistointia.

Tietojen näkyvyyttä viivästetään Kanta-palvelussa ja Apotin Maisa-asiakasportaalissa myös tarkoituksellisesti. Esimerkiksi vakavia sairausdiagnooseja ei saateta potilaan nähtäväksi ennen kuin lääkäri on keskustellut asiasta hänen kanssaan.

Hannu Laitinen

hallinto- ja kehitysjohtaja

Oy Apotti Ab

