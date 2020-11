Vieraskynä

Laki ei nyt anna mahdollisuuksia puuttua laittomasti hankittujen sosiaali- ja terveystietojen levittämiseen suppeassa piirissä.

Valtio­neuvosto on käynnistänyt lain­valmistelun tieto­murron uhreiksi joutuneiden potilaiden aseman parantamiseksi. Potilaita halutaan suojata identiteetti­varkauksilta. Erikseen ehdotetaan lain­muutosta, jolla varmistetaan tieto­järjestelmien parempi turvallisuus jatkossa.

Internetiin jo vuodettujen potilastietojen levittämisen rangaistavuus on sen sijaan jäänyt selvittämättä. Tekoon suoraan soveltuvaa rangaistussäännöstä ei nykyisessä laissa ole, vaikka teko on moraalisesti väärä ja loukkaa yksityi­syyttä syvästi.

Laki velvoittaa terveydenhuollon yksikköä käsittelemään potilastietoja ­tietoturvallisesti, ja terveydenhuollon ammattilaisilla on rangaistuksen uhalla tehostettu vaitiolovelvollisuus. Samat velvollisuudet kos­kevat sosiaalihuollon asiakastietoja.

Tietomurto on rikos. Lisäksi se, joka jakaa vuodettuja asiakirjoja, voidaan tuomita rangaistukseen yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Tällä säännöksellä ei voida kuitenkaan puuttua siihen, jos joku levittää tietoja yhdelle tai kahdelle muulle.

Tietosuojalainsäädännössä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän rikkomuksiin puututaan vakavimmillaan hallinnollisilla sakoilla. EU:n tietosuoja-asetuksessa ja kansallisessa tietosuojalaissa painopistettä on siirretty hallinnollisiin seuraamuksiin.

Rikoslaissa on yhä oma säännöksensä tietosuojarikoksesta, mutta se ei välttämättä sovellu tapauksiin, joissa luetaan internetiin jo vuodettuja tietoja: tietosuojalainsäädäntöä ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn yksinomaan henkilökohtaisessa toiminnassa. Rangaistavaa silti on, jos työntekijä urkkii teknisillä käyttöoikeuksillaan työpaikallaan salassa pidettäviä tietoja yksityisiin tarkoituksiinsa.

Jollei internetiin vuodettuihin sote-tietoihin kajoamista voida pitää nykyisin rikoksena, rangaistusvastuun ala ei poikkea salassapitovelvollisuuksia koskevan lainsäädännön yleislinjauksista. Pääsääntöisesti on säädetty ­rangaistavaksi vain se, että joku rikkoo asemaansa tai tehtäväänsä perustuvaa vaitiolovelvollisuutta. Lisäksi tietojen luvaton hankkiminen voi olla rangaistavaa tietomurtona. Rikosvastuuta ei ole ulotettu myöhemmässä vaiheessa toimivaan.

Toisaalta lainsäädännössä on myös poikkeuksia. Maanpetosrikossäännöksissä on säädetty rangaistavaksi myös myöhemmän toimijan teko, ja sama koskee sisäpiiritiedon hyödyntämistä. Liikesalaisuuksillakin on kattava suoja: jos joku hankkii tai paljastaa liikesalaisuuden laittomasti, rangaistusvastuu koskee myös myöhempää toimijaa. Lainvastaisesti hankittu tai vuodettu tieto saastuu.

Kyseiset salassa pidettäviä tietoja laaja-alaisesti suojaavat rikossäännökset ovat perusteltuja valtiollisen turvallisuuden, rahoitusmarkkinoiden luotettavuuden ja rehellisen kilpailun kannalta. Tehostettu suoja olisi tarpeen myös kaikkein arkaluonteisimmille henkilötiedoille, etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoille.

Tietoihin kohdistuvien moitittavien tekojen säätäminen rangaistaviksi edellyttää tarkkarajaisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen osalta vaatimus olisi täytettävissä kytkemällä myöhemmän toimijan rangaistus­vastuu tallenteisiin.

Internetissä levitettävään sote-asiakirjaan kajoaminen voitaisiin säätää rangaistavaksi paitsi ilmaisemisen ja käyttämisen osalta, jo yksinomaan kiellettynä tiedonhankintana. Teon tahallisuuden arviointi ei olisi vaikeaa. Korkein oikeus on linjannut, että liikesalaisuuksien osalta tahallisuus täyttyy, kun henkilö voi olosuhteiden perusteella pitää varsin todennäköisenä, että tiedon alkuperä on laiton.

Salassa pidettäviin sote-tietoihin liittyvän rikosvastuun tehostamisella voitaisiin hillitä myös internetiin jo ­nykyisin levitettyjen potilastietojen urkkimista. Taannehtivan lainsäädännön kielto ei olisi esteenä. Rangaistussäännöstä sovellettaisiin lain voimaantulon jälkeisiin tekoihin, vaikka itse tietovuoto olisi tapahtunut jo aiemmin.

Kimmo Nuotio ja Klaus Nyblin

Nuotio on rikosoikeuden professori Helsingin yliopistossa. Nyblin on terveydenhuolto- ja tietosuojaoikeuteen erikoistunut asianajaja.

