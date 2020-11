Muut lehdet

Lapin Kansa arvioi, että Lapin matkailun ohella kriisissä on myös Suomen keskusta.

”Pyhänä kriisit yhdistyivät, kun reilun kymmenen prosentin gallupkannatukseen jämähtäneen puolueen Lapin piiri vaati perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) eroa sillä perusteella, että hän on pahen­tanut matkailun ahdinkoa sekä saamattomuudellaan että rajoituslin­jallaan.”

”Kritiikki Kiurua kohtaan on aiheellista, mutta tässä tapauksessa se tulee väärästä osoitteesta. Keskusta on demareiden johtamassa hallituksessa, missä sillä on mahdollista toimia sen eteen, ettei Lappiin kymmenien vuosien aikana rakennettu matkailuelinkeino tuhoudu pandemian mukana.”

”Piiritason irtiotto kertoo, että keskusta on entistä enemmän sekaisin. Puskista huutelu heikentää puolueen asemaa hallituksessa entisestään. Tämä on erityisen noloa puheenjohtaja Annika Saarikolle, joka on pyrkinyt korjaamaan edeltäjänsä Katri Kulmunin rikkomaa siltaa demareiden suuntaan.”

Hämeen Sanomat muistuttaa, että Kiurun luottamus on syksyllä mitattu ja saatu edus­kunnassa.

”Olisikin paljon rakentavampaa keskittyä asioihin kuin ministerin henkilöön.”

”Koronarajoitusten takia merkittävät matkailutulot jäävät Lapissa saamatta, mutta on yksisilmäistä syyttää rajoituksista pelkästään ministeriä, jonka vastuualueeseen ne kuuluvat. Ei hänen eronsa rajoituksia muuksi muuttaisi, eikä etenkään sitä, että sul­ku tiukkenee koko ajan Euroopassa.”

”Matkailu on elintärkeä elinkeino keskustan tukialueella Lapissa. Jyrähdys kairoilta sataa kuitenkin suoraan opposition ja etenkin perussuomalaisten laariin. Lyhyellä tähtäimellä se ennakoi myös isoa velkarahalla ostettua tukipakettia Lapin matkailulle.”

”Keskusta jatkaa kuin puoliväkisin korpivaellustaan. Uuden valonnäyttäjän eli Annika Saarikon liikkumavara on pieni. Hänen on pakko olla tukemassa hallituskollegaansa Kiurua, vaikka sitten pitkin hampain, eikä siitä gallupeissa kiitellä kuntavaalien lähestyessä.”

Iltalehti kirjoittaa, että Saarikko tuntuu viihtyvän hallituksessa paremmin kuin keskustan puolue­väki.

”Keskustassa elää nyt pelko kaikkien aikojen huonoimmasta kuntavaalituloksesta. Se pelko kohdistuu Jussi Halla-ahon johtamiin perussuomalaisiin. Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi ovat keskustan kovimman kannatuksen aluetta, keskustan ydintä. Jos siellä perussuomalaiset onnistuvat horjuttamaan keskustan valta-asemia, niin se ei tiedä hyvää keskustan tulevaisuudelle.”