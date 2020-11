Suhtautuminen julkiseen velkaan on muuttunut muutamassa kuukaudessa.

Maailmaa ravistelleet finanssi- ja velka­kriisit synnyttivät kurjuuden lisäksi joitain elo­kuvia. The Big Short, Margin Call ja Inside Job ovat ehkä ne tunnetuimmat. Elo­kuvat kertovat siitä, mitä tapahtuu, kun ihmisen ahneus, tuhoon johtavat kannustimet ja löysä raha kohtaavat toisensa ilman esteitä.

Finanssikriisi­elokuvien opetus on, että jatkuva velkaantuminen ja velalla vivuttaminen johtavat ennen pitkää tuhoon. Elo­kuvien roolijako on seuraava: hyvikset ovat niitä, jotka yrittävät varoittaa tulevasta romahduksesta ja pahikset niitä, joita velka ja löysä raha vetävät puoleensa ja jotka yrittävät vaientaa varoittajat. Tarinoissa on poliisikin – hallitukset ja parlamentit –, mutta se on korruptoitunut: rahoitusalaa koskevia säännöksiä väljennetään vaivihkaa.

Elokuvat näyttävät nollakorkojen ja ­koronaelvytyksen maailmassa vanhanaikaisen puritaanisilta, ja niiden roolijako tuntuu epäuskottavan selkeältä.

Suhtautuminen velkaan – ainakin julkiseen velkaan – on muuttunut muutamassa kuukaudessa. Se, mikä oli ennen hyveellisyyttä, on nykyään ahdasmielisyyttä. Pidättyväisyyden – talouskurin ja velkaantumisen hillinnän – uskottiin vievän hyvään. Nyt arvellaan, että pihtaaminen on tie pahaan.

Euroopan velkakriisiä hoidettiin patistamalla kriisimaita säästöihin ja kuriin. Ny­kyään ajatellaan aika yleisesti, että kuripolitiikka pitkitti taantuma näissä maissa.

Ennen löysä rahapolitiikka oli yleisissä mielikuvissa tapainturmelusta. Nyt rahaa lapetaan ovista ja ikkunoista. Niin sanottu moderni rahateoria kertoo, että velasta viis. Jos raha loppuu, painetaan lisää. Jos velkaa on liikaa, leikataan sitä.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF – entinen kuripolitiikan airut – sanoo nyt, että antaa mennä vaan. Maailmanpankki näyttää peukkua velalle. Euroopan keskuspankki kertoo, että täältä pesee. Euroopan komissio aikoo katsoa muualle, kun vaje- ja velkarajat ylitetään. EU kerää velkaa jäsenmaiden yhteiseenkin piikkiin.

Pääosa maailman valtioista ottaa sumeilematta velkaa, myös Suomi. Vanha talouspolitiikan moraali muuttuu uusissa tulkinnoissa rasitteeksi. Kun hyvää voi lisätä kä­den käänteessä aivan vaarattomalla velalla, syntyy mielikuva, että edelliset hallitukset kyykyttivät köyhiä ilkeyttään tai tyhmyyttään. Eikä mikään hallitus aio esittää velkavapaamielisyyden aikana ilkeää tai tyhmää.

Finanssikriisi­elokuvissa tällainen ajattelutapa kuului pahiksille, jotka eivät halunneet varautua vaaroihin.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.