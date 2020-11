Tuleville leskille on luvassa kylmää kyytiä

Ehdotus uudesta leskeneläkkeestä on toteuttamiskelvoton. Se ei alkuunkaan vastaa varttuneiden leskien toimeentuloturvan tarvetta.

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla on syntynyt ehdotus uudesta leskeneläkkeestä, jota eräin poikkeuksin maksettaisiin vain kymmenen vuoden ajan. Nykyisin tällaista rajoitusta ei ole. Esitystä perustellaan tavoitteella ”ajanmukaistaa lakisääteisten eläkejärjestelmien perhe-eläketurva vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin”.

Ehdotuksen tehneellä kolmikantaisella ryhmällä on ollut käytössä arviolaskelma, joka osoittaa, että vielä 60 vuoden kuluttuakin maassamme leskeneläkkeen saajia olisi noin 150 000. Heistä valtaosa, noin 90 prosenttia, on leskeksi jäädessään täyttänyt 65 vuotta.

Keskimäärin leskeneläke alkaa lesken ollessa 75-vuotias. Lesket ovat kymmenen vuoden kuluttua 85-vuotiaita. Jos esitys toteutuu, leskeneläkkeen maksaminen loppuu. Lesket joutuvat hakemaan kansaneläkettä, mahdollisesti asumistukea ja erilaisia kunnan tarjoamia palveluja. Ehkäpä entisestä asunnostakin on muutettava jonnekin. Tällainen tilanne on nuoremmallekin suorastaan hirveä. Näinkö suomalainen yhteiskunta haluaa palkita lapsensa kasvattamisesta aikanaan huolehtimaan jääneet vanhuksensa? Ja vielä ihmetellään, että lapsia syntyy liian vähän.

Miksi muutosta sitten esitetään? Perusteluissa viitataan työeläkejärjestelmälle tulevaisuudessa aiheutuvaan eläkemaksujen korotustarpeeseen.

Laskelmien mukaan noin 30 vuoden kuluttua maksuja pitäisi ehkä korottaa 0,1 prosenttiyksikköä, myöhemmin 0,4 prosenttiyksikköä. Onpa hirveätä. Kun asiaan varaudutaan ennakkoon, maksu nousisi parinkymmenen vuoden aikana 0,02 prosenttiyksikköä vuotta kohti.

Koko esitys on leskeneläkkeiden osalta toteuttamiskelvoton. Se ei alkuunkaan vastaa varttuneiden leskien toimeentuloturvan tarvetta. Muutosta ei edes tarvita. Nykyinen leskeneläke joustaa ja on jo joustanut erilaisten talouskehitysten edellyttämällä tavalla. Naisten työssäkäynti lisääntyy ja palkkataso paranee.

Arviolaskelmien mukaan leskeneläkkeen saajien lukumäärä puoliintuu tulevaisuudessa, kun sitä verrataan 65 vuotta täyttäneisiin. Kaikki lesket eivät nytkään enää saa leskeneläkettä.

On totta, että perheiden rakenne on muuttunut. Avioliittojen osuus on pienentynyt ja mukaan ovat tulleet avoliitot, uusperheet ja myös lasta huoltavat eronneet.

Tarkasteltava esitys joutaa leskeneläkkeiden osalta roskakoriin. Kolmikanta on nyt kertonut mielipiteensä. Tarvittaisiin asiantunteva selvitys erilaisten perheiden tarpeista yhteiskunnassamme. Toivottavasti hallitus nimittää laaja-alaisen komitean tätä varten. Sen jäseniä voisivat olla puolueiden edustajat, sosiaalipoliitikot, yhteiskuntapoliitikot ja yliopistojen tietävät.

Suomalainen työeläketurva nojaa kolmeen pilariin, joista yksi on kohtuullinen perhe-eläketurva. Se on syytä säilyttää.

Markku Hänninen

Eläketurvakeskuksen suunnittelujohtaja 1976–2001, eläkkeellä, Lohja

