Työelämän muutoksessa ammattiliittojen työ työntekijöiden puolustajina on vaikeutunut.

Pääkirjoituksessa ”Kotidata-kiista osoittaa, kuinka vaikeaa ammattiliitoille on pysyä mukana työelämän muutoksessa” (HS 16.11.) pohdittiin Kotidatan tilanteen kautta työlainsäädäntöä ja työelämän muutosta. Myös Kaupan liiton Anna Lavikkalan mielipidekirjoituksessa (HS 18.11.) aiheeseen palattiin. Tilannetta on tärkeä avata myös työntekijöiden näkökulmasta.

Yritykset kiertävät työelämän sääntelyä nollatuntisopimuksilla, pirstaloimalla työsuhteita ja alustatalouden kaltaisilla uusilla ansaintamalleilla. Myös alihankintaketjut, joiden kautta tuotantokustannuksia painetaan väkisin alas, muuttavat työelämän rakenteita. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti nuoriin työntekijöihin ja näkyvät esimerkiksi nuorten kasvaneena työuupumuksena, josta todistaa juuri julkaistu työolobarometri.

Työlainsäädännön tavoitteena on ollut työntekijöiden suojeleminen. Työelämän muutoksessa ammattiliittojen työ työntekijöiden puolustajina on vaikeutunut. Neuvotteluteitsekin on yhä vaikeampi päästä ratkaisuun. Tästä todistaa myös Kotidatan tapaus.

Toisin kuin Anna Lavikkala mielipidekirjoituksessaan väitti, Pro ei ota yrityksiä ”hampaisiinsa” ajaakseen niitä konkurssiin ja työntekijöitä työttömiksi. Pron asiantuntijoiden mediakommenttien vääristely julkisuudessa on ala-arvoista. Pro osallistuu työpaikkojen ongelmien setvimiseen jäsenten sitä pyytäessä. Ensimmäinen vaihtoehto on aina sopia paikallisesti. Kotidatassa se ei tuottanut tulosta.

Yritysten markkinatalouden periaatteiden mukainen kilpailu on hyvästä ja tärkeää, mutta yritysten pitää kilpailla tuotteillaan, palveluillaan ja innovaatioillaan – ei työsuhteen ehdoilla. Tämän estämiseksi työehtosopimukset ovat alun perin syntyneet.

Työelämän sääntelyn haurastuminen johtaa siihen, että työnantajat voivat kaikissa ammattiryhmissä etsiä sovellettavakseen halvimmat työehdot ja pienimmät palkat. Jos näin tapahtuisi, tilanne johtaisi tuloerojen huomattavaan kasvuun, palkansaajien ostovoiman laskuun, kotimaisen kulutuksen vähenemiseen, sosiaaliturvan kustannusten nousuun ja verokertymän laskuun. Tätäkö elinkeinoelämä, media ja poliittiset päättäjät haluavat?

Antti Hakala

ict- ja viestintäsektorin johtaja, Ammattiliitto Pro ry

